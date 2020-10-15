台中東海商圈9月19日發生瓦斯氣爆案，熊熊烈焰不斷燃燒，接著波及隔壁5戶民宅、16輛汽、機車。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

台中東海商圈9月19日發生瓦斯氣爆案，釀成4死1傷悲劇，消防局火調報告15日指出，起火點查出5個桶裝瓦斯，其中3個開關全開，無管線連接，火場發現有打火機殘骸，初步研判瓦斯氣爆可能人為因素，但不排除其他可能性介入，仍須檢方調查釐清。

這起氣爆事件發生在東海商圈內，當天凌晨4時許，42歲陳姓男子家中，突傳出瓦斯氣爆聲響，熊熊烈焰不斷燃燒，接著波及隔壁5戶民宅、16輛汽、機車，造成陳男1家3口全命喪火窟，及對面鄰居73歲吳姓老翁枉死。

台中市消防局表示，清查火場發現，陳家屋內地下室及2樓、3樓分別發現10、20公斤裝共5個桶裝瓦斯，其中2、3樓共3個瓦斯桶且開關被打開，地下室有2個瓦斯桶則是關閉，另3樓發現有打火機殘骸。

消防指出示，火場調查中因沒有烹煮、施工不慎、電線走火、抽煙、燒香引燃等因素，研判氣爆發生原因可能人為因素成分較大，因此將火場鑑定報告函送轄區烏日警分局做後續處理。

(中時 )