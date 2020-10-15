水情告緊，經濟部與農委會擬在今天公告桃竹苗地區等1萬9000餘公頃的灌區停灌，農委會副主委陳駿季昨天原本表示，希望稻農請領到補償金後就盡快翻犁整地，將水稻殘株作為綠肥，但部分地區只要有2週就可以收成，許多農民要求停灌後也不要耕除，對此，農委會主委陳吉仲今天表示，今天公告後，16日至25日農民即可以來申請，至於農作物的處理方式，「尊重農民的處理」。

陳吉仲表示，預計今天下午5點會公告桃竹苗地區停灌，公告的內容會一併公告水稻補償的金額，「會以比農民的損失還更好的方式來補償」，金額會在下午5點公告時就會同步公告。

陳吉仲說，此次停灌的面積占全年度的水稻面積影響約5％，但真正要面臨不只今年下半年，還要面臨明年反聖嬰年缺水的情況，農委會會盡速盤點下半年到明年上半年所有可能會被影響的作物，至於調適的策略，則會盡速公告。

外界認為每每遇到缺水，農業總是第一個被犠牲，陳吉仲指出，此次是56年來沒有颱風進來，梅雨季雨量也比往年少4成，因為降雨量減少，不得不停灌，即使把民生用水、工業用水都給農業使用還是不夠用，因此為了農民生活安定、才會做出優先保障農民收入決定。

(中時 )