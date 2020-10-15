往返苗栗卓蘭與台北車站的觀光巴士，15日通車，今早有24名遊客從台北南下卓蘭體驗。（巫靜婷攝）

疫情期間國旅爆發，台灣觀光巴士與苗栗卓蘭旅宿業者嗅到商機，經苗栗縣政府牽線，採取異業結盟攜手推廣壢西坪觀光，10月15日起開通台北往返卓蘭、三義的觀光巴士，讓都市民眾可直達客家庄旅遊，副縣長鄧桂菊說，有鄉親聽到巴士開通直說感動，讓往返北部的卓蘭鄉親也方便許多。

台灣租車旅遊集團副總經理林宏懋指出，從卓蘭壢西坪往返台北車站的觀光巴士，每天往返各2班次，途中停靠裕隆三義廠站，北上班次壢西坪（花露農場）發車時間為清晨5點30分及下午4點，南下班次台北車站東三門發車時間則是上午8點30分及晚上7點30分，票價單程420元。

苗栗縣卓蘭壢西坪產業文化發展協會理事長游道生表示，卓蘭屬於偏鄉，遊客來玩，要克服交通不容易，通常是搭高鐵、台鐵再轉車進來，交通成本上看千元，觀光巴士開通不僅方便遊客，也對卓蘭鄉親對外求學、就業有幫助，此外，附近偏鄉包含谷關、雪見、天狗等地也受惠，壢西坪可望變成轉運站。

卓蘭鎮長詹錦章指出，以往鎮上學子要到北部求學，都得仰賴父母接送至台中東勢或豐原搭客運或火車，如今觀光巴士開通不僅方便台北遊客到卓蘭玩，也讓學子能就近搭車，多1種交通選擇，鎮民也能輕鬆到台北1日遊，體驗都市風情。

林宏懋表示，繼武陵、清境、阿里山、棲蘭，苗栗卓蘭為台灣觀光巴士開通的第5條常態性路線，主打「1人成行、天天出發」，後續不排除延伸接駁至谷關、東勢、新社等，希望將卓蘭形塑成大台北都會區市民旅遊的新天地。

(中時 )