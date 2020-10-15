台中市大里區中興路二段、現岱路、勝利二路口，15日零時30分發生Toyota休旅車與BMW轎車撞擊事件，怪的是被撞的BMW駕駛，居然棄車逃逸，而駕駛休旅車的33歲陳姓男子則輕傷，台中市警局霧峰分局交通分隊表示，懷疑肇事駕駛是酒駕或其他不法情事才心虛逃離現場，但警方一直都聯絡不到該駕駛，並依肇事逃逸送辦。

警方指出，當時陳男駕駛TOYOTA休旅車，從沿中興路二段往德芳南路口行駛，而現岱路過中興路後就變成勝利二路，當時BMW汽車由現岱路往勝利二路方向行駛，據TOYOTA駕駛陳男所述，行經中興路二段、現岱路口時，突然看到一輛白車開出路口，踩剎車已來不及，直接往白車右後方撞下去，BMW被撞後直接轉了個180度停在勝利二路旁。

一輛BMW汽車15日凌晨行經大里區中興路二段、現岱路、勝利二路口與一輛TOYOTA休旅車發生碰撞，TOYOTA車頭損毀。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

一輛BMW汽車15日凌晨行經大里區中興路二段、現岱路、勝利二路口與一輛TOYOTA休旅車發生碰撞，BMW被撞得轉了180度後，停在路旁，右後車門、葉子板、後保桿撞凹、右後輪撞歪。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

這起車禍造成，陳男左手擦挫傷送醫檢查無大礙，其駕駛的休旅車則車頭撞毀，BMW則右後方之車門、葉子板、後保桿撞凹、右後輪撞歪，不過陳男表示，當時BMW駕駛，開了車門後，直接就離開現場，實在奇怪。

霧峰分局交通分隊長柯文彬表示，當時中興路2段這側是閃光黃燈，現岱路、勝利二段這側，則是閃光紅燈，因此行經現岱路、勝利二路的BMW車，應先禮讓中興路上的TOYOTA汽車，陳男經酒測值為零，另根據BMW車籍查出，車主是60多歲的黃女，但多次電話均聯絡不到，將儘速聯絡車主，釐清駕駛身分，將依刑法肇事逃逸送辦。

(中時 )