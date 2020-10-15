勞工局長吳威志指出，台中市的薪資漲幅及職災給付降幅均是6都最大，市府將持續改善勞工就業環境。（陳世宗攝）

「台中勞工好心酸！」台中市議員謝志忠、張耀中、張玉嬿等15日聯合質詢指出，台中市致力打造勞工最友善城市，但平均薪資是六都最低，但職災勞保給付人次最高，簡直是勞工的悲歌；市府勞工局長吳威志指出，台中市的薪資漲幅及職災給付降幅均是6都最大，市府將持續改善勞工就業環境。

謝志忠表示，市長盧秀燕曾宣示「勞工優先、勞工第一」，通盤檢驗台中勞工環境從最基本的薪資，去年度勞退平均提繳薪資僅3萬3353元，最新今年7月3萬4040元，還差台北1萬5000元；再檢視「職災勞保給付人次最高」，統計傷病失能死亡人數去年度高達4012人次，竟仍也是6都、甚至全國最高。

張玉嬿說，台中市升格10年有374件重大勞工職災死亡或重殘共造成369人死亡；其中146人死亡時沒勞保，比率高達39.5％。工安意外死亡有接近2成發生於各級政府公共工程，勞工局有未盡監督責任之嫌，放任包商濫用黑工、違法勞工等。

張耀中指出，低薪環境調整幅度拉不上來，勞工局對這2年的施政是否滿意？眾人主張督促市府加強建立最友善勞工健康的環境，落實工作者的安全保障。建議市府應該修法保障工人權益，承接公共工程的廠商應把勞保投保率提高至百分之百。

吳威志說，依勞動部勞工保險局統計資料顯示，去年勞工薪資已上升至3萬3353元，較2014年漲幅達13.65％，今年7月更升至3萬4040元，六都漲幅最大。

吳威志強調，職災保險給付申請案已從2018年4171件降至去年4012件，統計8年來全市職災保險給付件數，降幅六都最大；勞工局將持續推動「金安心工程」計畫，祭出多項獎勵措施鼓勵業者投入防災資源，藉此降低職災發生率。

(中時 )