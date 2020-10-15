弘光科大護理系學生陳宛倫通過護理師國考後，再奪技職比賽亞軍。（陳淑娥攝）

弘光科大護理系二技一年級學生陳宛倫，8月初考取護理師證照後，接著參加「第50屆全國技能競賽暨第46屆國際技能競賽國手選拔賽」，短短1個多月內，靠著老師指導與不斷練習，在青年組健康照護職類榮獲全國第2名。她開心說，比賽對提升臨床實務很有幫助，未來會不斷的精進自己。

陳宛倫指出，這是第3次參加全國技能競賽，第1次參賽在五專3年級，當時看到學姊參加國手選拔，進而想要學得更多，因此，在還沒有實習臨床經驗便參加第1次比賽，由於所學有限、臨場反應不足，沒有好成績，隔年繼續比賽也沒獲獎，但是，老師看到她的明顯進步，因此鼓勵再參賽。

陳宛倫決定參加第3次比賽時，正好要準備護理師證照的國家考試，2月初拿到中區技能競賽冠軍獲取全國賽資格後，只專心準備國家考試，根本沒有把決賽放在心上，等到8月初考完國考，才在短短1個多月密集加強練習，請老師指導。

「比賽其實只是要增加經驗，學得更多，從沒想過要得獎！」陳宛倫指出，比賽前整個暑假都在學校練習，老師每天輪流指導，她透露，一天要練習10多個小時，有時練習不順利，心情無法放鬆，難免沮喪；但比賽結束後，評審老師講評把每一個選手優點講出來，吸收到別人的長處，覺得一切都很值得，「得到全國第2名真的很意外，透過比賽讓自己在臨床上的病理學得更多，也成長不少。」

陳宛倫說，原本不清楚該念什麼系，聽老師建議才決定念護理，從五專開始到現在的二技，越念越有心得，以後想要去急重症單位服務，挑戰自己、幫助更多病患。儘管很多親朋好友告訴她：「當護理師很累」，不過她的媽媽反問，「做什麼工作不會累？」支持鼓勵她念護理系，讓她更喜歡護理。

護理系主任雷若莉表示，陳宛倫在全國技能競賽期間，指導老師跨領域組成，設計20多種考題讓她練習，包括主要的領隊老師林麗秋，以及系上袁光霞、謝明欣、趙玉環、謝沛錡、譚蓉瑩、江采宜、宋琇鈺、廖怡珍、林麗味、李滿梅、熊德筠等老師，還有物理治療系老師賴建宏及語聽系老師王良惠指導，讓學生進步神速，擁有跨領域照護技能，獲得全國第二名及國手選拔資格，讓弘光護理系在競賽中發光發亮。

(中時 )