前高雄市市長韓國瑜雖遭罷免，卻擁有一票死忠支持者「韓粉」，期待韓能再度參選投入公共事務；除了台北市長，桃園市長也被點名，可能是韓的「下一步」。媒體人黃暐瀚訪問葉元之、鄭照新兩位前韓團隊發言人，認為現任桃園市市長鄭文燦已為之後民進黨參選人立下「歐巴馬障礙」，韓若空降未必沒勝算；但葉、鄭也認為，若韓最後參選了2022市長選舉，那麼就不宜再參選2024總統大選。

黃暐瀚今日在臉書發表文章《韓國瑜、下一步！》寫道：「昨天，全國不分區議員浩宇說，告訴他：『若選2022，唯有桃園』的韓國瑜核心幕僚是鄭照新。今天，我就找當事人上節目，說個明白。照新解釋，他沒有告訴王浩宇，韓國瑜下一步，選桃園市長，沒有。」

黃暐瀚指出：「照新強調，他是錄影的空檔，大家閒聊六都目前的狀況，照新提到桃園，因為鄭文燦八年做得不錯，接下來的民進黨參選人，恐將面對『歐巴馬障礙』，反而不好選。這種時候，國民黨派一個大咖空降桃園，未必沒有勝選的機會。」黃在文章也特別聲明：「1、這不是韓國瑜的計畫；2、也沒說韓國瑜已經想好要選桃園。」

不僅如此，黃暐瀚更直言：「未來怎麼走，兩位前發言人『照新』、『元之』都強調，尊重韓國瑜最後的決定，2022還太遠，現在說，太早了。如果最後真的選了2022，也真的順利當選，那麼韓國瑜自然不宜再選2024。這點，兩人看法相同。」

(中時新聞網)