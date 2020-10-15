蘋果優質經銷商 STUDIO A於15日宣布推出「STUDIO A Apple秋季特別禮券」，10月15~10月31日期間預購萬元禮券，即可額外獲得等值5%紅利回饋，若使用「中國信託LINE Pay卡」消費還可享 LINE Points 3%回饋無上限，總計高達8%優惠，禮券使用無效期，可用於指定實體門市，計有1萬元、2萬元面額，各限量1,000張，將於15日下午2點起於線上販售，限量2,000張。

此外，STUDIO A也同時開放會員預約iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPad 8th / iPad Air(2020)等新機，各機型每人各限預約2台，取機時若加購SA Care 2.0全方位保障計劃，可獲得Apple EarPods原廠耳機 、SAP 18W充電器與無線充電盤等最高價值2,570元的好禮。

今年10月可說是 Apple 難得的新機上市季節，不但有 10月14日新發布的 iPhone 12系列，還有即將上市的 iPad 8th、iPad Air(2020)等。

「STUDIO A Apple秋季特別禮券」可於全台 STUDIO A 折抵全門市商品，包含Mac筆電、iPhone、iPad、Apple Watch等Apple主機、周邊及維修服務（惟保險產品除外），禮券可多張合併使用、無使用期限，每萬元可回饋等值5%之會員點數，如選購1萬元即返還500元等值點數，即SA 1,000點會員積點；2萬元即返還SA 2,000點。

而以往標準會員折抵周邊配件上限為20%，今年特別於10月15日～12月31日開放不限會員等級，均可折抵週邊商品100%。

iPhone 12是今年發表會中具備最多款式的主機，計有 5.4吋 iPhone 12 mini、6.1吋 iPhone 12、6.1吋 iPhone 12 Pro、6.7吋 iPhone 12 Pro Max等四款機種。

STUDIO A表示，除了是首款5G iPhone外，iPhone 12在執行效能與電力控制效率上也有更好的表現，對於蘋果近年持續推動iPhone、iPad等跨裝置的交互使用，將能帶來更大推力，深入體驗蘋果生態系的真正價值。

由於禮券等同於現金，若以禮券購買最新 Apple 主機，還可適用於教育優惠價、及搭配 Apple / Andriod 舊換新多台折抵100%等優惠。

由於今年iPhone盒裝均未標配充電插頭、耳機，標準5W充電頭也已不敷使用，會員點數更可100%全額折抵購買支援多孔快充的18W-65W充電器或保護殼/貼、傳輸線、巧控鍵盤等周邊配件?新機預約：

全台 STUDIO A 指定實體門市折抵商品(包含任一Apple主機、周邊、維修服務，惟保險產品除外)，百貨門市包含微風、美麗華、板橋誠品、板橋遠百、新竹遠百、台茂、大江、豐原、金典、大立門市、夢時代等。

(工商 )