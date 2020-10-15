後疫情時代，數位創新帶動防疫升級。臺北醫學大學附設醫院積極與科技大廠合作，推出零接觸式防疫設備，並於15日登場的「台灣國際醫療暨健康照護展Medical Taiwan」展出。首度亮相的零接觸智慧防疫自助機Contactless Intelligent SafePass(CIS) Kiosk整合實名制管理、AI影像辨識、雲端數據平台與感測讀取裝置設備，可放置在醫療院所及公共場域出入口，進行體溫偵測、口罩配戴檢查及旅遊史等相關查詢，提升管理效率，降低接觸感染風險。 北醫附醫陳瑞杰院長表示，新冠肺炎疫情帶動無接觸服務的必要性，而這正是醫療院所數位轉型的最好時機。北醫附醫從防疫出發，運用無接觸服務的概念，推出一系列科技防疫設備，以降低人員接觸、提升醫療效率為出發點，打造全方位科技防疫環境；其中，零接觸智慧防疫自助機CIS Kiosk更是首度亮相。 北醫附醫與瑞得康科技、浩鑫股份有限公司及昱辰資訊等產學團隊合作推出零接觸智慧防疫自助機CIS Kiosk，可提供訪客實名制管理，偵測口罩配戴、TOCC紀錄查詢及體溫量測等自助式服務，全程自動化且無須人員接觸。倘若醫院發生疫情，各項監控數據管理報表可自動彙整，並協助政府進行疫情追蹤調查，有效地控制社群聚感染風險。 浩鑫總經理鄭瑋勳表示，浩鑫積極於物聯網產品研究與開發，並針對健康醫療應用推出一系列智慧醫療防疫Kiosk方案；其中零接觸智慧防疫自助機CIS Kiosk即是一款軟硬整合、導入實名制管理、可提供複合式防疫服務的產品。

零接觸的概念更能有效應用在防疫病房醫療照護方面。根據統計，醫護人員每一天平均進入病房接觸病人約12-15次，包括量測生理數據、給藥、填寫護理記錄等等。北醫附醫與工研院、瑞得康科技、傳世科技、台灣微軟及宏碁資訊（股）公司等產學團隊合作推出零接觸式防疫科技平台，可有效降低接觸與感染風險。 工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，零接觸式防疫科技平台導入工研院「非接觸影像心律偵測」與「物聯網智慧閘道器」（IoT Gateway）兩項技術，可將醫療人員的感染風險降到最低。待新冠疫情退去，也可應用於遠距醫療與智慧長照。 北醫附醫鎖定病人資訊整合服務，推出iTPASS App，整合智鏈護照（iWellChain）與轉診服務等特色，打破傳統實體健保卡及紙本申請單就醫服務模式，民眾只需下載APP，即可享有就醫提醒、看診導覽、無紙化檢驗、就醫轉診等服務；經由區塊鏈技術提供高效率與注重安全隱私的網路環境，讓個人的健康醫療數據能夠自我管理與自主授權。

陳瑞杰表示，遠距醫療已經從「Nice-To-Have」轉變為「Must-To-Have」，北醫附醫於今年3月完成首例通訊診療案例，透過醫師線上診療，讓居家檢疫/隔離的民眾得到完善的醫療照護。北醫附醫深耕遠距醫療多年，目前推動包含居家健康檢測、偏鄉遠距醫療的服務，希望未來達到醫療零距離的目標。 鄭仁傑表示，臺灣5年後就會邁入超高齡社會，從根本解決問題，如何帶領銀髮族從「復」能走向「賦」能，工研院研發「IWT運動強度指引偵測技術」，透過好玩的互動方式，在遊戲中提供四級運動強度 (微輕/輕度/中度/重度)之辨識評估，引發長者的好奇心並增添運動樂趣，藉以維持並提升活動力。期許未來集結各界的智慧整合創新，使臺灣搶先找到智慧長照的total solution，達到在地老化，健康慢老的目標。 此次展覽同時展出北醫附醫婦科Smart Surgery團隊創新開發的醫療影像技術，首創手術錄影設備「醫錄機Albert」，透過特殊裝置全程記錄手術過程，並利用AI技術，術中協助標註各器官部位，輔助手術進行。「手術影像教育平台」可將手術影像應用於術式模擬訓練，有效提升醫療教育效率，培育優秀醫療人才。

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