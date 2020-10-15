太空人「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)前2戰因為失誤成為輸球戰犯，今日對上光芒則是一掃陰霾，不僅開轟、貢獻2打點，守備也沒再出現失誤，他坦言跨過心裡的坎很不容易，至於今日精采的表現，也是因為自己別無選擇，還不想輸球打包回家。

相較前2場守備一塌糊塗的表現，今日艾爾圖維首局就敲全壘打，第3局更揮出帶有打點的二壘打，顯然沒因為過去的失誤讓他失去自信，「這並不容易，我一直努力為球隊貢獻，但對我來說，無法做到的話會讓我很難受。」艾爾圖維賽後說。

談到G4的出色表現，艾爾圖維說自己已經別無選擇，「今天是輸球就回家的比賽，而我還不想回家。」前3戰光芒奪下3連勝，太空人背水一戰以4比3險勝。

此戰球迷最關注的還是艾爾圖維會不會又失誤，昨日賽後總教練貝克（Dusty Baker）曾與艾爾圖維有一小段談話，外界猜測貝克考慮讓他轉任指定打擊，以減輕他的壓力，不過貝克表示毫無疑問仍會讓艾爾圖維擔任先發二壘打，也要歸功於「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)今日先發好投，艾爾圖維整場比賽只有2次守備機會，都沒有失誤。

貝克曾坦言擔心失誤會讓艾爾圖維在守備上出現「投球失憶症」，因為2戰3失誤讓光芒多得8分，不過艾爾圖維說，「這都是棒球比賽會發生的事，我把這些留在過去了，今天就是要幫助球隊贏下比賽。」

(中時 )