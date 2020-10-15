毅嘉科技(2402)今(15)日下午舉行法說會，公布第3季單季稅前淨利約新台幣1.24億元，單季獲利創三年新高。第三季單季自結合併營收金額約新台幣15.44億元，季增46%，合併毛利率18%，合併營業淨利約新台幣1.23億元，合併稅前淨利約新台幣1.24億元，季增11倍，單季稅前淨利創三年新高，徹底擺脫第二季度受疫情影響的陰霾。前3季度合併營業收入金額為新台幣37.32億元，合併毛利率為13%，合併營業淨利為新台幣1.13億元，加計營業外收支後之合併稅前淨利為新台幣1.26億元。

毅嘉科技109年度第三季度在全球經濟解封客戶訂單逐漸回籠之情況下，單季合併營收金額來到新台幣15.44億元，季增46%，創今年新高，雖然第三季度仍然面臨疫情干擾與新台幣及人民幣兌美元匯價強勢升值的挑戰，但單季稅前淨利金額達新台幣1.24億元，單季營運不僅轉虧為盈，稅前淨利更是逆勢創三年新高，其中單季毛利率達18%，更是攀上六年來的新高水準，整體營收及獲利表現亮眼，顯現毅嘉科技在公司整體競爭力提升的成果卓越。

展望109年第四季，除了車用產品的出貨可望持續挹注營收外，客戶新產品的出貨也將逐步增溫，預期將可進一步推動集團整體營收及獲利攀上今年高峰，惟對於新冠肺炎疫情對全球景氣發展及對終端消費的影響，毅嘉未來仍將謹慎應對。

(時報資訊)