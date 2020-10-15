2020年「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」今(15)日起於南港展覽2館盛大展出，今年聚焦「防疫產業生態系」及「智慧醫療」，共計202家廠商、430個攤位參展。因應疫情影響，除實體展覽外，外貿協會增設線上虛擬展，透過虛實整合、雙展共進，協助業者搶先布局後疫情時代的醫療產業商機。

外貿協會董事長黃志芳表示，臺灣疫情控制得宜，本年度「台灣國際醫療暨健康照護展」在各界的支持與努力之下如期開展，是我們引以為榮的事情，展覽中更聚集臺灣頂尖生醫業者，展示診斷試劑、疫苗藥品的研發成果，以及智慧防疫相關解決方案，完全展現臺灣業者跨域整合力。今年增設線上虛擬展，吸引台灣默克、3M、Covestro等國際知名大廠展出，展示超過400件專業醫療產品與服務，並舉辦「視訊採購洽談會」、「買主線上看展」、「線上論壇」等線上活動，使業者獲得全方位的產品資訊。

衛福部食藥署副署長陳惠芳強調，本次臺灣的防疫表現深受國際矚目與肯定，但面對此次嚴重特殊傳染性疾病，防堵工作仍要審慎進行，以遏止疫情擴散。醫療器材是重要的防疫物資，臺灣在本次戰疫下從口罩進口國變成全球第二大生產國，防疫用醫療器材可以自產進而外銷，食藥署持續精進上市前把關與上市後監控，確保醫材的安全、效能與品質，並加強生醫與科技研究，以提升產業動能，升級臺灣醫療產業鏈。

經濟部主任秘書陳怡鈴表示，台灣國際醫療暨健康照護展以「智慧醫療」及「防疫產業生態系」為主軸，這也是政府多年來持續推動的重點項目，繼5+2產業創新打下基礎後，「六大核心戰略產業」中的生物及醫療科技產業亦是經濟發展核心議題。

貿協強調，「防疫」是今年度最受關注的議題之一，Medical Taiwan打造最完整的「防疫產業生態系」展示場域，口罩國家隊廠商如中衛、華新、台灣康匠、台灣舒潔及防護衣國家隊廠商聚陽齊聚展出。同時，不織布公會籌組「口罩防疫供應鏈專館」，集結口罩製造機台、原物料及成品業者，展示全臺最具專業的口罩製造產業鏈。

(時報資訊)