倪妮爆料劉詩詩私下性格。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

33歲台灣媳婦劉詩詩和吳奇隆結婚5年，育有一子「步步」，兩人2011年因《步步驚心》結緣相戀，被封為女神的劉詩詩總給人氣質溫柔形象。最近好友倪妮受訪，大爆劉詩詩私下「女漢子」一面，笑說沒拍戲時劉詩詩舉止很MAN，還會拍拍自己大腿讓倪妮坐。

吳奇隆和劉詩詩5年前在峇里島舉行浪漫世紀婚禮，梅開二度、重獲幸福的吳奇隆更在婚禮誓詞落淚，坦言過去經歷過許多不開心的事，「現在我終於明白，因為祂把最好的留給我。」感恩劉詩詩的出現是他生命中最重要的禮物，小倆口婚後也一路幸福相守。

去年吳奇隆、劉詩詩生下第一個寶貝兒子，10月劉詩詩便復出拍電視劇《親愛的自己》，上月播出後引來許多討論，其中一張劉詩詩配音時的照片引來熱議，可見她在木椅上坐得相當挺直，前面擺了一張木桌，上面有許多資料，而劉詩詩雙腳開開，坐姿率性又霸氣。

據《新浪娛樂》報導，好友倪妮最近跟劉詩詩合作《流金歲月》，坦言以前都以為劉詩詩是特別溫柔的人，以為她是南方姑娘，後來才知道她是北京人，兩人劇裡飾演閨密，戲外的互動卻很出乎意料，倪妮說：「她就直接拍拍腿，『來坐！』，就讓你坐她腿上」，笑說劉詩詩私下個性其實像個男子漢，網友說：「劉詩詩是個爺們有誰不知道」、「詩爺可不是白叫的」、「劉詩詩一直是這種爽朗性格的女孩，很多人以為她是清冷掛的，其實不然」。

(中時新聞網)