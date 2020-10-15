經濟部核准大同公司市場派欣同、新大同10月21日的股東臨時會，公司派分別向台北、士林兩地院聲請定暫時狀態假處分。欣同部分，北院認為法有證據認定明顯違法，且董事選舉結果未知，公司派主張的一切損害都只是「臆測」，今裁定駁回，可抗告。

大同主張，市場派有陸資介入，違反兩人民關係條例及證券交易法等規定，且大同承作國防部多項採購案，若股臨會後由市場派掌權，恐致我國防及資安門戶洞開，造成不可回復的損害，本案有嚴重急迫性，請求禁止欣同行使股東提案權、董事與獨立董事候選人提名權、股東會召集權、股東會出席權及表決權，並禁止欣同列入董事候選人名單。

北院認為，依檢調目前調查的結果，尚無積極證據得以認定欣同有陸資介入，金管會日前雖查出有陸資假冒新加坡金融機構投資大同，持股比例5.87％，並開罰2500萬元，但挨罰的不是欣同，難認欣同違反兩岸人民關係條例。

此外，大同依照欣同持股數計算，至少可取得一席董事，北院指出，大同公司共有9席董事，1席能對造成國安多少侵害，大同並未釋明，更何況選舉都還沒有開始，結果為何仍未知，大同主張可能造成的損害，都只是主觀臆測，因此難認有發生重大損害或有急迫危險。

大同公司派為了阻止股臨會，分別對經濟部、欣同、新大同提起行政訴訟，聲請停止執行及定暫時狀態假處分。經濟部停止執行部分，台北高等法院5日駁回，欣同部分北院今駁回，新大同部分士院13日開庭審理，近期將會作出裁定。若3件都駁回確定，大同股臨會將確定會召開。

(中時 )