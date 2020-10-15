中天新聞 地表最高速i12全5G報到！ 7大亮點一次看

果粉引頸期待的iPhone 12終於發表，共有iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款機型，有網友好奇續約換新機是不是比較划算？有內行人揭暗黑真相急勸：「別當盤子」。

原PO在PTT發文指出，終於等到蘋果新機，原本的合約已經在9月到期，剛好可以雙手端著舊機去門市續約、無痛換新手機的感覺真棒，而且這次是大家期待的復刻i4、i5的邊框。

貼文曝光後，許多網友都不認為續約換手機較划算，紛紛回應「想太多囉」、「續約換手機通常最笨」、「別當盤子啊」、「用4G費率手機不會便宜，5G超過手機價值，完結」。

根據通訊行表示，由於iPhone12剛好進入5G時代，如果用4G門號續約並不能折抵多少價差；申辦5G雖然手機價格較便宜，但5G費率高，如果綁約30個月，總繳金額恐超過手機價值。

有內行網友分析，假設用2000元買到iPhone12，但高費率後面還是會繳回來，甚至超過，續約如果用5G，約滿繳的錢就快要可以買兩台iPhone12了。有網友建議，若非必要不用搶買最新款，可考慮iPhone11系列可能更划算。

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(中時新聞網)