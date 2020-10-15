達德能源公共事務部副總監李建和代表企業贈送香蕉給麥寮國小，李建和表示，達德集團秉持取之於社會，回饋於社會精神，幫助農民及學生。（周書聖攝）

達德能源集團15日舉行贈蕉儀式，雲林縣政府農業處強調，將來會持續媒合企業、團體採購雲林在地農產，協助農民度過難關。（周書聖攝）

今年雲林香蕉盛產，外銷受阻，導致香蕉價格低廉，達德能源集團善盡社會責任，向莿桐果菜生產合作社購買880箱烏龍蕉，15日舉行贈蕉儀式，將1萬3000多公斤的香蕉贈予雲林全縣國小學生，不僅協助在地農民銷售，也幫學生加菜。

雲林縣政府農業處近來積極媒合企業、團體採購，12日甫將480箱烏龍蕉銷往金門，達德能源今日再採購880箱烏龍蕉贈送給雲林國小學生，幫學生營養午餐加菜。

麥寮國小校長顏木星表示，感謝達德企業願意將資源投注於學生身上，雲林縣政府每天針對每位學生提供加菜金7.1元，政府與企業合作之下，讓現在學生的營養午餐品質變得更好。

達德能源公共事務部副總監李建和表示，此次採購香蕉有兩個重要目的，首要幫助農民銷售香蕉，再來就是提供品質優良的水果給學生食用，達德能源秉持取之於社會，回饋於社會的精神，在雲林投資風電產業，也要幫助雲林在地農業。

麥寮國小學生看見大批香蕉運到學校，紛紛露出興奮表情，雲林縣政府農業處強調，將來會持續媒合企業、團體採購雲林在地農產，協助農民度過難關。

(中時 )