俄羅斯第1、世界排名第6的24歲網球新星麥維德夫(Daniil Medvedev)去年幫助俄羅斯留下睽違了15載的聖彼得堡公開賽冠軍，身兼地主球員以及第一種子的麥維德夫本屆是否有機會衛冕成功，已進入八強階段的聖彼得堡公開賽不久就會見分曉。

有人看到了麥維德夫前兩次大賽(漢堡公開賽以及法網)都止步首輪，十分擔心他不好的狀態是否會延續到這次聖彼得堡公開賽，筆者認為不用太過慌張，麥維德夫最擅長出戰如聖彼得堡一般的硬地球場，一直以來在紅土雖然表現都不甚理想，在法網(紅土)甚至連續四年(2017~20)首輪出局，但相較在溫網(草地)連兩年(2018~19)打入第三輪，澳網(硬地)連兩年(2019~20)打進四強、美網19年進入決賽、今年四強止步，清楚可見麥維德夫有其專擅之處，本週聖彼得堡可望谷底反彈！

今年聖彼得堡公開賽星光熠熠，前5種子麥維德夫、加拿大好手沙波瓦羅夫(Denis Shapovalov)、俄羅斯二哥魯布列夫(Andrey Rublev)、18年巴黎大師賽冠軍克查諾夫(Karen Khachanov)和曾拿過澳、法、美網冠軍的大叔瓦林卡(Stan Wawrinka)都是當今世界排名前20的選手！翻開歷史對戰，麥維德夫與上述本屆聖彼得堡前5種子交手，除了第2種子沙波瓦羅夫之外，勝率都接近七成，而這名加拿大好手雖然在與麥維德夫的3次對戰中贏下2場佔了上風，但兩人實際拿下的盤數是一樣的，因為前兩次碰頭沙波瓦羅夫都苦戰3盤方取得勝利，而最近一次交手則由麥維德夫以2盤6:3輕鬆取勝。

以實力來看麥維德夫的確非常有衛冕聖彼得堡公開賽的可能！同樣看好他的朋友們不妨瞄準運彩的不讓分玩法，一路投注麥維德夫獲勝也是一個簡單贏錢的好辦法！

(中時新聞網)