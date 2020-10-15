日前民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農提出主張「在家當兵」，今被退輔會主委馮世寬批「渣男」；吳怡農回應了，他說，保家衛國是大家共同的目標。在這麼關鍵的時刻，希望大家可以就事論事，回到主題的探討：從各個方案中，找出最好的方向。
吳怡農指出，「在家當兵」就是在我們居住的地方，保護自己、家人、鄰居，讓每個社區都有應變和抵抗的能力：一支由公民組成、不分性別、跨年齡層的「國土防衛部隊」。
他說，「防衛國土」的任務需要全民投入，和軍隊站在一起，強化國防的能力跟決心，才有嚇阻敵軍的效果。如果社會在這一點有共識，我們可以一起來討論技術面的細節，從組織到訓練到裝備。
他強調，國防政策和任何公共議題一樣，都需要公民社會的參與跟辯論。國防是大家的事。
馮世寬是上午去立院備詢前，接受媒體訪問時，表明上述立場。馮世寬被問到，吳怡農說主張全民皆兵？馮世寬回說「那個渣男，不要聽他的」；但隨後改口，稱讚吳有智慧，他「不記得」有講吳怡農是渣男，應是指他的計畫不值得考慮，還說他私下和吳蠻好的。
(中時 )
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