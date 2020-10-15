天童康旅團結台灣健康醫療資源，15日完成台灣大健康產業整合連名簽署，為健康產業提供聯誼交流平台，共同走進全球華人市場。（何冠嫻攝）

天童康旅與大專院校合作，打造大健康產業教育中心，共同為台灣健康產業努力。（何冠嫻攝）

天童康旅會館以健康為主軸，提供諮詢、檢測，到健康調理餐、AI智慧檢測、體適能教學、心靈育互動等服務。（何冠嫻攝）

天童康旅會館以健康為主軸，提供諮詢、檢測，到健康調理餐、AI智慧檢測、體適能教學、心靈育互動等服務。（何冠嫻攝）

天童康旅會館以健康為主軸，提供諮詢、檢測，到健康調理餐、AI智慧檢測、體適能教學、心靈育互動等服務。（何冠嫻攝）

頭屋鄉明德水庫舊明湖水漾會館，今年租約滿期，苗栗縣政府重新標租，業者結合健康資源與飯店產業，首創全台打造「天童康旅會館」，呼應苗栗慢活、慢遊政策，創新旅遊體驗，15日盛大開幕，並進行產學合作簽約，團結台灣健康醫療資源，攜手走進全球華人市場。

天童康旅董事長楊世宇表示，「康旅」是全台灣健康發展起手式新名詞，為大健康產業提供聯誼、交流、教育平台，透過天童康旅的生活處方箋，讓50歲以上的退休族群感到健康幸福。

15日苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦、前行政院長毛治國、立委徐志榮夫人王慧珍等人出席天童康旅啟動儀式，楊世宇並與聯合大學、育達科技大學、仁德醫護管理專科學校、亞洲大學管理學院簽下產學合作，另與各大健康產業完成台灣大健康產業整合連名簽署，團結台灣健康醫療資源，象徵走進全球華人市場的起點。

徐耀昌表示，苗栗縣教師會館暨勞工育樂中心自2005年以促進民間參與公共建設ROT方式，委外營運15年，但因廠商虧本經營不勝負荷，加上今年租期屆滿，並重新標租，為期2年由開達休閒開發公司進駐，打造健康、旅遊兼具的康旅會館，讓苗栗產業跨向更高領域。

天童康旅以「天之驕子，返老還童」為理念，聚焦健康主軸，提供諮詢、檢測，到健康調理餐、AI智慧檢測、體適能教學、心靈育互動等服務，在養生調理、學習新知的同時，也能感受苗栗客家文化與自然景色。

會館內提供New Start均衡蔬食料理，並設有亞健康中心、骨科保養中心、肥胖慢病調養中心、睡眠障礙抗憂鬱中心、抗衰老中心、術後出院精準調養中心等6大養生健康中心，針對不同病兆、飲食習慣、生活作息、心靈狀態等檢測內容，搭配醫囑的精準調養資訊及養生知識，獲得最溫暖的生活處方箋，館內幽靜氛圍同時有助民眾釋放對疾病負能量，藉由線下的康養體驗，到線上健康管家諮詢追蹤等服務，為民眾打造50歲以後的退休幸福生活。

(中時 )