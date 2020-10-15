中華職棒本週起進入補賽期，保持領先的統一與富邦週五(10/16)將在台南球場正面交鋒，達人推薦可買主隊統一讓分與不讓分獲勝。

這場比賽是兩支龍頭球隊剩餘賽程中倒數第二次交手，下一戰將在22日再度遭遇。本週這場比賽前兩軍都在主場迎敵，富邦在新莊迎接中信的金控大戰獲得一敗一和，統一則於台南對樂天勝負各拿一場。

由於中職賽制的特殊性，樂天想進入季後賽唯一機會就是將中信拱上下半季冠軍，並在對上富邦、統一時幫忙殺敵，本週二、三的兩個系列組合結束後，富邦的一和又增添一些變數：那就是有可能造成戰績完全相同加賽決定季冠軍的可能性，因此週五的正面對戰更攸關誰能先取得領先優勢，使得本週這場中職是萬眾矚目。

達人推薦主隊統一勝出的原因，且聽以下分析：翻開十月賽果，團隊攻擊能力仍以統一最為旺盛，在陳傑憲、林安可、蘇智傑三帥強打領航下，已賽八戰只要得分過5都能贏球，尤以上週末對陣中信連兩場進帳7分展現凌厲火力與爭冠企圖。上週客場征戰四役取勝有三，本週回到溫暖家中，沒理由不好好把握拋彩帶的機會。

富邦有可能在接下來相對較為辛苦，雖然包含補賽也有四場主場，但主客移動較為頻繁有可能影響實力發揮。再者攻勢串聯一直是悍將的隱憂：十月首週四戰僅得9分，上週稍有改善，但仍有兩場只得2分的比賽又是輸球；加上先前主力洋投索沙為拚戰績休息不足單週兩度出賽，推估本週可能只會登板一次，本土右投好手江國豪又傳骨刺傷勢，利空不巧都在此關鍵期集中發生，難免讓人擔心會功虧一簣。

所以週五這場比賽，彩迷們不妨大膽加碼統一，無論讓分或不讓分都有很大機會能夠過盤，至於得分方面則可買大，本季統一洋投實力普普但球運頗威，每每出賽都獲得極高的打擊援護，當然這本就是今年統一贏球倚賴的風格，連本土投手出賽時也多是如此局面。總之這場中職投注，很適合買「主隊」和「大分」來和其他場次串關！

(中時新聞網)