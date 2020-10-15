租屋最怕遇上惡房東，但房東也怕遇上怪房客，尤其是趕也趕不走的房客。資深媒體人林裕豐分享朋友經歷，曾遇上一名女房客，竟然對著監視器掀衣露出「黑森林」，嚇得他朋友拿出3個月租金，拜託這名女房客搬走。

資深媒體人林裕豐日前在談話節目《震震有詞》談租屋糾紛，他分享一個朋友遇上的狀況。他指出，朋友的房子是3房2廳的住家，分租給不同房客，其中一名租屋的女老師，竟會偷吃其他房客放在冰箱的食物，為解決這個問題，朋友只好在廚房架設監視器威嚇並錄影存證。

林裕豐表示，誰知道這名女老師仍繼續大喇喇偷吃室友東西，朋友只能對她提出警告，再犯要請她搬走，豈料，這名女老師竟然「見笑轉生氣」，正面對著監視器掀開衣服，坦露私密處，氣得朋友立刻請她搬家。但女老師以租約未到期為由拒搬，朋友只好拿出3個月租金才請走她。

實務上，除了這種怪房客，房東也怕遇上欠繳房租的房客。依照民法，房東必需等到房客「欠租總額達2個月租金」並且「遲延給付超過2個月」，還要經過「催告給付租金仍不付」等三個程序，房東才可以合法的終止租約。

終止租約後，如果房客還是執意不搬走，房東可以提起訴訟請求返還租賃物，等拿到確定判決後，才能聲請法院強制執行請房客搬家。千萬不要如同其他新聞事件中的房東氣得自行換鎖、斷水斷電...，以免誤觸刑責。

另外房東們還要注意：通知房客「限期繳租」、「終止租約」的意思表示，最好都能留下相關紀錄佐證，所以可以用存證信函、簡訊等方式通知對方。

(中時新聞網)