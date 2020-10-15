阿里山林鐵工程車出軌 神木線明日停駛 15:402020/10/15 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿里山林鐵載運廢棄道碴的工程車今天下午1時許，在林鐵本線約70公里處（阿里山站與神木站間），發生出軌事故。(張亦惠嘉義傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿里山林鐵載運廢棄道碴的工程車今天下午1時許，在林鐵本線約70公里處（阿里山站與神木站間），發生出軌事故，幸4名工作人員中3名輕傷，無大礙，為配合運安會調查，神木線明日停駛。 阿里山林鐵載運廢棄道碴的工程車今天下午1時許，在林鐵本線約70公里處（阿里山站與神木站間），發生出軌事故。(張亦惠嘉義傳真) 林鐵及文資處指出，工程列車有4節貨車、沒有乘客，車上有2名駕駛、1名列車長、1名值班站長，共4人，其中司機與列車長輕微擦傷、值班站長腰部不適，事故原因已由運安會派員調查中，另，神木線為配合調查，預計明（16）日停駛。 (中時 ) #神木 #調查 #事故 #值班 #列車長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 祝山車站改建 2022換新裝 04:092020/10/14 地方新聞 淡水捷運站前火燒車 警消拉水線搶救 16:242020/10/15 社會 阿里山鐵路工程車出軌 司機、列車長輕傷神木線停駛到16日 15:432020/10/15 社會 澎湖縣重陽敬老列車啟航 縣長親訪慰問百歲人瑞 11:192020/10/15 寶島 名醫61字諷長灘島「一條線」比基尼妹 她怒控求償敗訴 16:542020/10/15 社會 高鐵延伸宜蘭 江聰淵盼10年內工期不變 11:222020/10/14 生活 基隆輕軌升級捷運 結合民汐線 04:092020/10/14 政治要聞 高鐵延伸宜蘭 經費粗估1500億 16:322020/10/15 生活 基隆輕軌升級 北宜高鐵決繞過集水區 04:092020/10/14 財經要聞 台鐵盤點危險邊坡有17處 2022年改善完成 16:052020/10/15 生活 社會熱門新聞 大學生出車禍主因「3新」警官籲「2意」 - 社會 女房客對監視器「放送黑森林」 房東嚇壞付3個月租金求她搬 - 社會 前國安局少將幫詐騙集團行騙16萬 判拘役30日 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 綠帽夫尾隨妻子小王偷情 馬路大喊通姦 狗血劇情路人看傻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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