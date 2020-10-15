阿里山林鐵載運廢棄道碴的工程車今天下午1時許，在林鐵本線約70公里處（阿里山站與神木站間），發生出軌事故，幸4名工作人員中3名輕傷，無大礙，為配合運安會調查，神木線明日停駛。

阿里山林鐵載運廢棄道碴的工程車今天下午1時許，在林鐵本線約70公里處（阿里山站與神木站間），發生出軌事故。(張亦惠嘉義傳真)

林鐵及文資處指出，工程列車有4節貨車、沒有乘客，車上有2名駕駛、1名列車長、1名值班站長，共4人，其中司機與列車長輕微擦傷、值班站長腰部不適，事故原因已由運安會派員調查中，另，神木線為配合調查，預計明（16）日停駛。

(中時 )