勞動部勞保局今認定新北市金山區公所小編陳嘉緯，屬於工作過勞死亡；對此新北市長侯友宜下午受訪表示，前段時間新北市已經認定他為因公死亡，這次勞保局特別再做一個過勞的認定，新北市非常尊重，也會做內部的檢討，積極配合監察院調查，等調查結果出來，會深刻的探討跟檢討。

(中時 )