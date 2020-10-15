金山小編認定工作過勞死 侯友宜：新北會做內部檢討 15:392020/10/15 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對金山小編被認定工作過勞死亡，侯友宜表示，新北市非常尊重，也會做內部的檢討。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部勞保局今認定新北市金山區公所小編陳嘉緯，屬於工作過勞死亡；對此新北市長侯友宜下午受訪表示，前段時間新北市已經認定他為因公死亡，這次勞保局特別再做一個過勞的認定，新北市非常尊重，也會做內部的檢討，積極配合監察院調查，等調查結果出來，會深刻的探討跟檢討。 (中時 ) #檢討 #新北市 #新北 #侯友宜 #死亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 數位貨幣 楊金龍：央行將啟動通用型CBDC試驗 10:092020/10/15 財經 柯稱「環狀線不該被新北綁架」 侯友宜駁：離興建還久不急著談 10:472020/10/15 政治 汐民線與北市分家 侯友宜盼平台再開釐清細節 11:112020/10/14 生活 雙喜臨門！三重高中閱讀方案榮獲２項全國獎 00:222020/10/15 生活 新北調解會總會長 自購5噸挺蕉農 04:092020/10/15 地方新聞 北巿動物園小食蟻獸帶子脫逃 母失蹤1個半月 凶多吉少 09:412020/10/15 生活 新課綱讓高中師過勞 45％每周超鐘點5至9節 11:342020/10/15 生活 中天新聞台恐被關台 李德維：今天你不發聲 明天沒人為你發聲 12:372020/10/15 政治 聽不到不代表做不到！新北教育局倪嘉伶翻轉生命 榮獲模範公務員 12:492020/10/15 生活 清潔隊員節 侯向績優人員鞠躬 04:092020/10/15 地方新聞 政治熱門新聞 韓粉等不及了！高雄「罷捷」最新進度跌破眼鏡 - 政治 首例！立榮飛東沙軍方包機突「被返航」 香港警告：周邊海域有軍演 - 政治 韓國瑜手上握有「最強血滴子」？軍校校友會理事長不藏了 - 政治 得知韓國瑜確定被罷免 李四川立刻做了這件事 - 政治 馬英九台北市長政績如何？資料一攤開酸民全傻了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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