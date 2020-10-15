在各國央行大力實施寬鬆貨幣政策之下，法人對於未來股債市前景相對樂觀，並看好特定產業和市場，對於此一現象，晨星基金示警表示，別依賴於少數的市場和產業，並高度建議投資人要「分散投資」

晨星基金表示，美國銀行和美林證券進行的 9 月份基金經理調查發現，其中 58％的人認為全球股票正在迎來新一輪的牛市，但同樣地，他們也非常擔心會出現新冠疫情爆發前的的「V 型」走勢：只有 20％的認為會出現 V 型，絕大多數人（61％）認為會出現緩慢長期的「U」型復甦或「W 形」復甦，這種復甦會被反覆爆發的新冠疫情所中斷。基金經理人認為，未來有二大風險，分別是第二波新冠疫情，其次是科技股泡沫破裂。很大程度上，基金經理將對科技股的超額配置，科技股被視為「最擁擠」的交易，如果市場情緒發生變化，隱含著無秩序拋售的風險。

晨星基金進一步指出，對於投資者而言，全球股市前景保持謹慎樂觀，除了商業活動逐步改善之外，持續的貨幣政策支持意味著，與現金或債券相比，股市將繼續享有相對估值的吸引力。但是在新冠肺炎疫情等風險尚未消失，資產類別的表現過分依賴於少數的市場和產業。因此，目前強烈建議投資人要分散投資，其中部分可以投資在相對防禦性的產業。

(工商 )