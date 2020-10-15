石原聰美未婚夫遭爆神似現環境大臣小泉進次郎(左圖)，曾替雜誌拍攝寫真。(圖／翻攝自推特、日網)

33歲日本女神石原聰美，日前宣布將和圈外男友結婚，消息一出震驚整個演藝圈，而她也透過親筆信表示，另一半是「一般男性」，這讓外界好奇，到底是怎樣的人可以娶到女神，不過有媒體起底，他根本是金融業的超級菁英，現更被曝光長相，引起熱議。

據悉，石原聰美將在明年3月舉行婚禮，有日媒起底她的未婚夫是在高盛集團工作的菁英，年薪推估在1500萬至2500萬日幣（約406萬～678萬台幣）之間，對於她所描述的「一般男性」，可謂是過於謙虛說法。

現又有雜誌爆料，她的未婚夫長相神似前首相小泉純一郎小兒子、現任環境大臣的小泉進次郎，且他曾幫著名時尚雜誌拍寫真，熱愛水上運動的他，還穿泳褲亮相，更有網友公開他公司的職員照，瘋狂猜測他真正身分。

前天，是石原聰美公布婚訊後，首度公開現身，替代言品牌站台，只見她整個人氣色相當好，幸福笑容藏不住，有了愛情的加持，讓她看上去越來越美。

(中時新聞網)