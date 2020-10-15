美股周三四大指數全數震盪收低，美股吞連2黑，台股周四開跌27.02點，報12892.29點，呈現開低修正走勢，直接失守5日線、12900，台積電法說前熄火，大立光跌深反彈，大盤中場12800警報一度大響，最低達12786.26點，曾大跌逾130點，大型權值股相對不靠譜，坐擁題材的中小股活蹦亂跳，上午11點過後有緩慢爬升跡象，12800點失而復得，部分權值股也回神力守紅盤，終場加權股價指數收跌91.49點或0.71%，報12827.82點，成交金額略減1794.32億元。今日外資(不含外資自營商)賣超134.4093億元，投信買超2.8595億元，自營商買超0.8302億元，三大法人賣超130.71億元。外資連2賣超計200.69億元，10月以來仍買超270.85億元。

台積電ADR周三收低1.16%，線上法說會下午登場的台積電(2330)隨之開低走低，股價熄火連2跌，最低至450元，終場量增收跌1.31%至453元，市值縮水滑落至11.74兆元。股王大立光受到華為可能出售品牌榮耀之激勵，股價跌深反彈，開盤後攻上3025元，一度重返3000元大關，盤中漲幅收斂，仍收漲0.17%至2955元。蘋概三雄的鴻海獲外資按讚，同收漲0.13%至78.1元。其他權值股部分，聯發科(2454)收持平，台達電(2308)、台化(1326)、廣達(2382)、亞泥(1102)、遠東新(1402)、緯穎(6669)、亞德客-KY(1590)、光寶科(2301)等表現有戲，其餘大部分皆黑，包括中華電(2412)、台塑(1301)、國泰金(2882)、富邦金(2881)、統一(1216)、和泰車(2207)等。

蘋概股仍是陰晴不定，個股漲跌不一，台達電(2308)、鎧勝-KY(5264)、日月光投控(3711)、正崴(2392)、精材(3374)、鴻海、大立光、華通(2313)、台光電(2383)、南電(8046)、谷崧(3607)、安可(3615)、燿華(2367)、濱川(1569)、致伸(4915)、TPK-KY(3673)、景碩(3189)、聚鼎(6224)等笑臉迎人，可見中小股較給力；欣興(3037)、台積電、宏捷科(8086)、穩懋(3105)、和碩(4938)、晶技(3042)、玉晶光(3406)、台郡(6269)、穩懋(3105)、臻鼎-KY(4958)、偉詮電(2436)、創惟(6104)、GIS-KY(6456)、奇鋐(3017)、康控-KY(4943)、定穎(6251)、亞光(3019)、光洋科(1785)、精元(2387)、精測(6510)則愁眉苦臉。而蘋果推Qi無線充電，早已卡位布局的凌通(4952)、迅杰(6243)等無線充電概念股將可望搭上這波新商機，股價同樣帶勁。紡織業首啃蘋果，力麗集團雀躍，力麗(1444)爆出12萬天量，攻上漲停14.5元鎖住，寫下9年新高，力鵬(1447)也同樣以7.98元亮燈漲停，傳拿下蘋果耳機大單的興能高(6558)股價亦連二日漲停。iPhone12的環保商機受惠股齊飄香，致伸(4915)、正崴(2392)等股價挺紅盤；其他綠能股也獲追捧，碩禾(3691)闖漲停，聯合再生(3576)、國碩(2406)同步衝上漲停價，亞力(1514)、華城(1519)、信邦(3023)、大亞(1609)等表現同樣神勇。半導體矽晶圓需求回升效應，環球晶(6488)、合晶(6182)、台勝科(3532)、嘉晶(3016)等供應鏈飄香帶電衝漲。水情告急，水資源股成亮點，國統(8936)、千附(8383)齊攀上波段新高，幸福(1108)、臺鹽(1737)、鉅邁(8435)等也走揚表現。

類股來看，訂單滿手的東台(4526)衝上漲停，激勵電機類股指數收漲0.41%，成為上市漲幅最大類股；第二名由光電股以0.33%漲幅拿下，錸德(2349)、鈺德(3050)、正達(3149)、華上(6289)漲停光耀眼，挾帶綠能和太陽能等題材，國碩(2406)、一詮(2486)等個股紅光奪目，面板雙雄群創(3481)、友達(2409)也雙雙上攻；隨後依序為紡織、電纜、電子零件、電子通路皆收紅盤，其他類股均一片綠油油，航運、水泥、食品跌幅最緩；百貨、玻陶、橡膠、汽車跌幅最劇，分別跌1.79%、1.75、1.37%、1.31%，鋼鐵、電子、金融分別跌1.10%、0.75%、0.73%。中小股漲勢較旺，Q4營運估轉佳的華泰(2329)觸及漲停，旺玖(6233)亮燈漲停並創近9年新高，均豪(5443)股價也連拉兩根漲停，改寫逾10年高價；麗清(3346)、興采(4433)、上奇(6123)、世芯-KY(3661)等也笑開懷。

5日RSI為54.69，10日RSI為56.40。9日K值為80.62，9日D值為79.35。20日乖離率為0.98。資深分析師許博傑表示，現階段內資意興闌珊，大盤量能2300億元才是多頭攻擊訊號，內資指標看生技、太陽能、風電，資金持續往綠電移動，風電、太陽能量能開始放大，惟須慎防過熱。蔡鎮村也認為，台股隨波逐流之外，還有台幣匯價大幅升值干擾出口導向的權值電子類股可能匯兌損失的隱憂。台股短線技術指標有偏過熱現象，交易人保守為宜，拉長線投資人可以在當中尋找有題材的個股配合季營運法人說明會布局，以提高勝算決策。

(時報資訊)