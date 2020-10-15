國民黨革實院長羅智強爆料「中天新聞台關定了」，引發熱議，傳出民進黨祕書長林錫耀昨天在中常會說「反紅媒是社會對中天的評價」。羅智強今在臉書指出，林錫耀扣中天紅帽，代表他的預言是真的，林錫耀應去向支持「百分之百言論自由」的鄭南榕下跪。

羅智強說，在國民黨威權執政的時期，不管是主張台灣獨立或者是主張共產主義，即便沒有採取暴力行動，只要是主張，都可能被當成「陰謀犯」而被判刑。那就是當年的刑法100條，後來在民進黨前輩們的努力下，刑法100條修正，台灣人民只要沒有「以強暴或脅迫著手實行」，從此可以自由的主張台灣獨立或共產主義。

他說，羅智強反對台灣獨立，也反對共產主義，但羅智強誓死捍衛台灣人民主張台灣獨立或共產主義的言論自由，這就是民主國家，言論自由的真諦，也是鄭南榕用生命追求的「百分百的言論自由」。當羅智強揭破蘇貞昌和NCC準備把中天關台，民進黨的祕書長林錫耀忙不迭地跑出來扣中天一頂紅帽子說「反紅媒是社會對中天的評價」。

「又是一頂紅帽殺千萬。」羅智強說，他不知要感謝林錫耀，這麼迫不及待地要「證實」羅智強「中天關定了」這個預言；還是要唾棄林錫耀，沒有一個民主國家敢去關一個監督政府的新聞台；就民進黨最敢。

羅智強嗆林錫耀說：「你去向主張『百分百言論自由』的鄭南榕下跪吧！」先不說中天是不是如林錫耀所說的「統媒」。在台灣，支持統一和支持獨立的言論，都是憲法保障的言論自由，都是人民神聖不可侵犯的言論自由。過去，鄭南榕「百分之百的言論自由」，用生命推倒了過去國民黨威權執政、白色恐怖的思想枷鎖，而現在蔡英文和林錫耀卻是「威權復辟」、要再現「綠色恐怖」。

羅智強說，他知道這個政府已是吃了秤陀鐵了心，要關掉所有監督他的媒體，要封喉所有不同意見者的聲音，他只是為鄭南榕覺得難過，「你的徒子徒孫，真的愈來愈像30年前威權治台的國民黨了。」公投的神主牌已經被蔡英文燒了，現在連新聞自由、言論自由的神主牌蔡英文也要砸爛，這個民進黨到底和共產黨有什麼不同？

(中時 )