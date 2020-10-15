新北爭取環狀線經營權，台北市長柯文哲昨表示，北市不可能讓新北綁架，新北市長侯友宜今表示，希望透過交通部協商，如果能和北捷協調提前拿回經營權最好。對此，北市捷運局表示，之前由交通部已核定北市府為環狀線全環地方主管機關，依法行政負責營運無庸置疑。

北市捷運局表示，環狀線第一階段由北市捷運局興建完成後，交由台北捷運公司負責經營，今年開通並順利營運，環狀線跨越雙北市，待南環、北環及東環路段完工後，將形成一條完整的首都捷運路網，無法切割，更不可能分開營運。

捷運局強調，未來南北環完工後，因北市府為地方主管機關，勢必交由臺北捷運公司營運，屆時亦將再度面臨中途換手營運，爭議恐更擴大，進而影響旅客服務。

捷運局指出，環狀線第一階段未來將與南北環及東環段形成全環路線，北市府為全環地方主管機關，全環「一車到底」、「便捷」及「安全」，基於這三個整體考量，環狀線由台北捷運公司經營將更為適宜，而非只是爭取一時半刻的經營權。

捷運局強調，中央在大眾捷運法訂定之初，便考量到若路線跨不同行政轄區恐產生規劃、設計、施工乃至營運、監督與安全時，若面臨不同地方政府有不同意見爭議之處理不易且耗時，故在大捷法的總則篇第4條規定跨區域路線「整合由一個地方主管機關」以進行有效管理。

針對新北單方面的訴求涉及法令解釋，北市府已於9月17日函請交通部釋示，北市捷運局強調，一切發展與內容變更，應以大眾捷運系統健全發展、增進公共福利為第一優先。

(中時 )