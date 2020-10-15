吳怡農「全民皆兵」論 馮世寬：那個渣男 不要聽他的

新境界基金會副執行長吳怡農日前提出「全民皆兵」的想法，主張以「在家當兵」，將國防深植於日常生活，而退輔會主委馮世寬今(15日)於立院則脫口「吳怡農是個渣男，不要聽他的」，打槍「在家當兵」的說法。但後來馮世寬則解釋，「不記得」有講吳怡農是渣男，應是指他的計畫不值得考慮。對此，資深媒體人韋安則在臉書做出分析。

馮世寬在外交國防委員會備詢時解釋，個人認為吳怡農是個充滿智慧的年輕人，但他一些想法偏離主題，現在最重要的事是要全民國防，「假如我講到渣男，絕對不是講他（吳怡農）個人是渣男」、「我意思是這計畫不值得考慮」；他也說，不至於要傷害他，「我私底下跟他還蠻要好的」。

對此，韋安在臉書寫下，「如果有人恭維你：『充滿智慧的，但想法偏離主題。』是不是説你是『幹話王』和『腦子有病的意思』？馮世寬其實拐著彎還在駡。」

然而，吳怡農今下午也做出回應，他說，保家衛國是大家共同的目標。在這麼關鍵的時刻，希望大家可以就事論事，回到主題的探討：從各個方案中，找出最好的方向。他強調，國防政策和任何公共議題一樣，都需要公民社會的參與跟辯論，國防是大家的事。

(中時新聞網)