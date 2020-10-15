英國的新冠肺炎確診人數突破60萬，首相強生將所有地區依風險劃分為「普通」、「高」或「非常高」3個級別，英格蘭多數地區的風險都是「普通」，但利物浦卻是英格蘭唯一被列為「非常高」風險的地區，14日起必須關閉酒吧、健身房和娛樂中心等場所，也禁止家庭互訪。可能是近年來最讓人熱切期待的「默西塞德德比戰」，不巧就是在疫情捲土重來的此刻上演，球迷非但無法入場觀戰，而且連聚在一起看球都受到嚴格限制。

如無意外，「太妃糖」艾佛頓對「紅軍」利物浦的本季首場交鋒仍將照常舉行，因為英超聯盟採取了最嚴格的防疫措施，也對隊職員定期做病毒篩檢，以確保比賽能夠順利進行。回到比賽本身，台灣時間10月17日晚上7點半在古迪森公園球場進行的本場賽事，將是兩隊在英格蘭頂級聯賽第203次交手，此前的對戰紀錄，利物浦以78勝67和57負領先，不過利物浦近3季作客都踢成0：0平手，近8個賽季紅軍也僅帶回1勝7和的戰績，上賽季紅軍所向披靡，但在古迪森公園仍陷於困局。

本季的艾佛頓脫胎換骨，自從義大利名帥安切洛蒂(Carlo Ancelotti)接掌太妃糖兵符後，為球隊的攻守帶來質量的蛻變，理查利森(Richarlison)和卡爾沃特-勒溫(Dominic Calvert-Lewin)的進步為球隊取得大量進球，今夏引進的哥倫比亞球星哈梅斯.羅德里格斯(James Rodríguez)則是艾佛頓在進攻上完美的最後一塊拼圖，進攻鐵三角本季前4場比賽已貢獻10個進球，威力更勝利物浦的前場三叉戟。不過防守的問題仍需要安切洛蒂想辦法解決，英格蘭國門皮克福德(Jordan Pickford)不定時自爆的表現更是讓球迷提心吊膽，雖然開季4戰全勝，但除了作客1：0完封熱刺外，其他3場比賽共丟了5球，都是靠著強勢進攻來贏得比賽。

紅軍上賽季直到第28輪對沃特福德才嘗到首敗，但本季3連勝後卻爆出驚天大冷門，在馬內(Sadio Mané)和新兵蒂亞戈(Thiago Alcântara)雙雙確診新冠肺炎而無緣作客阿斯頓維拉的比賽，加上先發門將阿利森(Alisson)訓練時受傷也被迫缺陣，利物浦最終竟以2：7慘敗而回，加上週中的聯賽盃16強PK不敵兵工廠，紅軍3天內連吞2敗。好消息是馬內和蒂亞戈檢測陰性可望回歸，此前也確診的希臘後衛西米卡斯(Kostas Tsimikas)同樣可以待命，如果阿利森的傷勢無礙，紅軍應可排出最強陣容應戰。

艾佛頓雖然在德比戰中處於下風，但主場卻總是能將傷害降低，以雙方近年的交手紀錄來看，進化的太妃糖即使未能在主場取勝，仍有很大機會逼出一場和局，主場受讓1球當推艾佛頓，大膽可直取和局，總進球數2.5球小，正確比數推薦0：0和1：1。

(中時新聞網)