新竹縣首座綜合社會福利館開工了！新竹縣政府爭取衛生福利部前瞻計畫補助，打造一站式社會福利服務據點，規畫公托、托育資源中心等在內的綜合社會福利館，15日舉辦開工動土典禮，預計明年12月完工、2022年初啟用，屆時可提供更便利服務有需求的民眾。

新竹縣長楊文科表示，如今社會邁入高齡化、少子化的階段，為了營造友善育兒環境，縣府積極推動社區公共托育家園、公設民營托嬰中心、非營利幼兒園等，降低家長育兒負擔。

新竹縣首座綜合社會福利大樓15日正式開工，未來將預計有公辦民營的托嬰中心。（莊旻靜攝）

此次綜合社會福利館爭取衛福部前瞻計畫中的「少子化友善育兒空間建設計畫」補助，楊文科表示，透過實際行動，實現老中青幼全面照顧的目標，設計過程也舉辦過里民、公民參與會議，廣納在地意見。

社會處指出，此案工程經費達2.1億元，獲中央核定補助8200萬、縣府自籌1億2800萬元，鄰近竹北市衛生所，規畫地下2層、地上6層建築，地下室均為公用停車場，1至6樓則為公設民營托嬰中心、托育資源中心（親子夢想館）、兒童及青少年中心、竹北社會福利服務中心、、北崙里社區活動中心及綜合會議室等。

社會處長李國祿表示，綜合社會福利館將整合各項資源，打造一站式社會福利服務據點，未來不僅是竹北市民可使用，全縣的親子、青少年及長輩都將受惠。開工動土典禮由楊文科擔任祈福儀式主典者，除了縣府主辦單位社會處、工務處、承攬規畫設計及興建施工團隊外，竹北市長何淦銘及各級民意代表也共襄盛舉。

(中時 )