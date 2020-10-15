在台灣歷史最久遠的灶君廚神位，就在北埔五指山「灶君堂」，北埔鄉公所與五指山觀光發展協會，17日和18日兩天將舉辦「灶下生活節」，讓廚藝好手競逐最高榮名譽的「灶神盃」，遊客也能盡情享受山林的靜謐。

北埔鄉長莊明增指出，灶神不僅是家神，也是推廣美食與文化的廚神，特別選在五指山灶君堂舉辦「灶下生活節」，特別在鄉公所前設置接駁車，讓參加民眾不用擔心往返問題。

「灶神盃」廚藝競技比賽，初賽後17日進行決賽，邀請美食節目主持人焦志方擔任競賽評審，優勝者可以呈自己的廚藝作品獻給灶神。

會場有懷舊與創新的各類灶模型展示，限量500份折價券，發送給簽到遊客，宮廟傳奇導覽活動則能兌換頭巾贈品及有獎徵答活動。

活動並安排名廚獻藝蔬食秀、大坪國小灶到幸福音樂饗宴、盛治平繽紛魔幻秀及小提琴「雙琴甜心」表演，非常適合全家大小一起來遊玩。

18日規畫事先報名的攀登五指山與宮廟文化導覽活動，盡情享受山林的靜謐，活動是免費參加，還可以獲得紀念獎品。

(中時 )