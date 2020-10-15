勵馨台北分事務所表示，根據2019年服務開案的590位懷孕求助個案統計顯示，求主個案中，將近五成（48.1％）懷孕個案都是未滿18歲的未成年青少女，另外有一成（11.7％）求助個案為非預期重複懷孕者，勵馨呼籲青少女應掌握避孕自主權及生育計畫，提升女性社經地位與落實兩性平權。

今年適逢口服避孕藥問世60週年，也是勵馨基金會青少女懷孕服務20週年，台灣拜耳特別邀請婦產科林靜儀醫師及勵馨基金會共同參與「女性自主避孕座談會」，針對青少女非預期懷孕，從醫師門診經驗及青少女懷孕的服務現況進行分享及討論。

勵馨基金會執行長王玥好表示，基金會多年服務經驗發現，青少女非預期懷孕除了避孕知識不足外，將避孕決定權交給男方，往往讓青少女自己承擔懷孕後果；若沒有獲得男方或家人支持，懷孕青少女就會面臨人生重大計畫轉變，包括學業、經濟來源及教養問題，需要社福機構介入協助，目前勵馨基金會設有青少女父母支持方案、社會福利和社區資源媒合等完善的一條龍照護服務。

勵馨台北分事務所王淑芬主任分享，根據2019年服務開案的590位懷孕求助個案統計顯示，將近五成（48.1％）求助的懷孕個案是未滿十八歲的未成年青少女，另外有一成（11.7％）求助個案為非預期重複懷孕者，需要提供更多資源來支持與協助。

想要真正落實有效避孕，需要讓女性充分體認並掌握自己的身體權，包括行使性同意權及生育規劃權，因此勵馨基金會除了提供懷孕青少女照護服務外，也希望能從源頭管理，近期積極進入校園進行避孕宣導，期望能降低青少女非預期懷孕的機率。

中山醫學大學附設醫院婦產部醫師林靜儀表示，其實生育健康不該以年紀作為「正確」或「不正確」的界定，充分準備之後的懷孕、獲得支持的生育，以及在進入生育計畫前是否能夠有正確且積極的避孕措施，避免非預期懷孕，才是我們應該全方位努力的方向。

林靜儀補充，男孩、女孩都需要避孕，青少女最常見的避孕迷思，就是以為常規避孕藥天天吃會傷害身體，事後避孕藥只要吃一顆比較不傷身，其實事後避孕藥是利用高劑量的黃體素延遲排卵，容易產生亂經與內分泌失調的副作用，所以事後避孕藥千萬不能濫用，避免影響身體健康。

另外計算安全期或體外射精也是非常不可靠的避孕方式。目前最好的避孕方式就是採用「雙重防護」避孕，也就是女生規律服用常規避孕藥，男生全程且正確使用保險套，除了避孕效果達到99.9％外，還可以預防性傳染病。

而服用常規避孕藥前應諮詢婦產科醫師，林靜儀建議，可以固定在睡前服用，減少漏服與初期可能的頭暈等不適症狀，如果前一晚真的漏服，隔天早上起床補吃一顆，就不會影響避孕效果。

(中時 )