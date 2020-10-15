經濟部工業局推動特定工廠輔導登記案，卻有業者以廣告「100％過件率」、「農地變建地」等文宣，透過網路招攬生意，經民眾檢舉而遭新竹縣政府消保官辦公室約談，由於廣告內容誇大不實，消保官靳邦忠已勒令業者下架，業者14日也承諾下架。

靳邦忠指出，9月中旬接獲民眾投訴，由於此廣告內容包含「小英政府新政策，這次玩真的」、「讓你農地工廠就地合法化」等字眼，具有誇大不實的嫌疑，也影響代辦市場的競爭，為了遏止不當行銷手法，因此通知業者到府說明。

農業處、產業發展處均有派員列席，農業處指出，農地變更成特定目的事業用地或丁種建築用地，針對回饋金、審查機制等細節均未確定，且須經過審查才會變更；產發處則強調，未登記工廠須為既有工廠，意即2016年5月19日前已存在並持續營運，且須為低汙染、限制區域外方符合申請納管條件，後續完成改善計畫，才能申請特定工廠登記，業者廣告有誤導嫌疑。

刊登廣告的廖姓業者則指出，原先在台中從事記帳士工作，有鑑於去年通過修法，未登記工廠在2022年3月前符合相關條件，除原臨時工廠可申請轉換特定工廠登記，其他未登記工廠可申請納管，後續輔導用地變更，因此他認為有利可圖，加上朋友在新竹開設廣告公司，因此便來新竹拓展業務。

靳邦忠指出，此廣告意圖誤導民眾，透過該業者申請即可就地合法，為了保護消費者權益，因此告知業者必須修正並下架，否則可依公平法，開罰5萬至2500萬罰鍰，業者也回應立即刪除廣告。

(中時 )