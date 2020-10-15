書展邀請吳明益、張東君、董景生、彭啟明及陳人平等5位專家學者，挑選60本與環境有關的書籍。（羅亦晽攝）

地球日50週年！今年人類面臨空前浩劫，森林大火延燒、新冠病毒疫情漫延，導致各國災難連連，花蓮縣文化局受邀舉辦書展，利用圖書館內食農教育、減塑生活、生態觀察、氣候變遷、動植物科普等藏書，盼透過閱讀接觸環境議題，引發行動，拉開與世界末日的距離。

台灣環境資訊協會響應今年世界地球日50週年，推出「全面行動」主題，邀請吳明益、張東君、董景生、彭啟明及陳人平等5位專家學者，挑選60本與環境有關的書籍，巡迴全台舉辦地球日選書書展。

文化局特別在書展上的環境藏書貼上貼紙，供民眾方便辨識。（羅亦晽攝）

「末日感越來越真實」，文化局長吳勁毅提到，人類活動造成近年環境面臨巨大改變，氣候變遷、物種滅絕、疫情蔓延等，我們必須重新檢視用水、用電、交通工具及購物行為，改變生活習慣，從自帶餐具、搭乘公共交通工具、少肉多菜飲食方式，我們需要透過書籍認識環境，利用閱讀引發行動。

文化局表示，為加強推廣今年是地球日50週年，因此合作舉辦書展，提醒民眾愛護地球重要性，並藉圖書館內環境相關藏書，讓民眾直接接觸環境議題，以閱讀力量提升環境素養。「全面行動-地球我罩的」地球選書日書展，即日起至11月15日在文化局圖書館2樓大廳展出。

(中時 )