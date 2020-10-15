年紀漸長，到了適婚年齡身邊卻苦無對象，難免心急如焚，日前就有網友透露打算參加聯誼，並且附上報名條件，其中還有「師字輩」的限制，讓他不禁好奇，聯誼要說自己是什麼「師」，最能受到女生青睞？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「聯誼要說自己是什麼『師』，女生最愛？」為題，PO文透露想報名參加聯誼，攤開必要條件，清楚列出：28～40歲單身未婚、擁有穩定工作、開朗健談且身心健全、年收／資產90萬以上，或是身高逾175公分。

此外，加分條件則有：坐擁房屋土地等不動產、車子、具管理職位、師字輩。讓他不禁好奇，「應該自報什麼師，最能讓女生注意我？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人打趣笑說「撿骨師ok吧？」、「時間管理大師」、「如果說是總鋪師，我看也是被打槍」、「超商收銀師」、「你好我是吳柏毅，職業是餐點媒合師」。

不過多數網友則痛批「為什麼男生一定要開朗健談？有的女生喜歡陰森寡言的」、「怎沒有寫女生的加分條件罩杯要有多少以上？有夠性別歧視的」、「女生條件要求好低，路上隨便撿都有」、「台女條件沒要求，繳的錢還比較少」、「男生有這個條件還花錢去聯誼也太可悲了吧」、「男生年收限90萬以上是因為報名費可以收比較多？」、「說個笑話，男女平權」。

(中時新聞網)