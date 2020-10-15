勞馬鹿科雖長期處於強隊之林，但始終未能一償奪冠夙願，上季勞馬鹿科戰力強盛，有望高捧金盃，但季後賽最終因疫情被迫取消，勞馬鹿科依舊是冠軍絕緣體。本週六(10/17)23:30，勞馬鹿科將在主場面對戰力嚴重流失的科沃拉庫庫， 雙方近5次交手，勞馬鹿科一勝難求，此戰能否在主場中止難堪的對戰連敗紀錄呢?

勞馬鹿科上季場均進球為聯盟最佳(3.2)，雖然本季先發前場達佛斯(Justin Danforth)及韋斯特霍姆兄弟檔相繼離隊，但兵多將廣的勞馬鹿科進攻並未受到影響，不僅柯維斯托寧(Eero Koivistoinen)與波斯皮西爾(Kristian Pospisil)有穩定的貢獻，從佛羅里達美洲豹租借來的薩雷拉(Aleksi Saarela)也埋伏在第三組，從板凳提供源源不絕的火力。防守端方面，勞馬鹿科不但擁有塞塔南(Oskari Setanen)及雷提南(Lassi Lehtinen)這一對穩定的門將，防守後衛普瑞斯(Robin Pres)更是防線的靈魂人物，普瑞斯上季效率值高居聯盟後衛第三高，出賽59場，僅吞下6分鐘的判罰時間(Penalty in minutes)，其優異的防守紀律是球隊後場不可或缺的重要支柱。

科沃拉庫庫近幾年的攻擊重心本季分崩離析，聯盟得分王史特倫保(Kim Stromberg)遠走瑞典，國寶級前鋒哈塔加(Juha-Pekka Haataja)也在季後決定退役，雖然簽下極具天賦的前鋒約克維斯特(Kasper Bjorkqvist)，但攻擊線上並沒有其他亮點，進攻戰力較為疲弱。防守端部分，科沃拉庫庫先發門將布拉特斯倫(Victor Brattstrom)上季在瑞典次級聯賽表現出色，但能否在頂級聯賽複製上季的成績仍有待觀察，二號門將薩爾米涅(Oskari Salminen)目前也未成氣候，陣容深度與強度皆不足的科沃拉庫庫，本季恐怕難有競爭力。

科沃拉庫庫本季打了三場賽事，場均進球2.67較上季的2.92下滑不少，場均失球帳面上雖然只有2.00，但對上伊爾韋斯與奧盧白鼬兩支戰力較佳的隊伍時，都丟失3球以上，整體攻防表現不盡理想。戰力佔有優勢的勞馬鹿科雖然背靠背作戰，但由於陣容深度佳，上季背靠背第二戰仍打出7勝3敗2和的佳績。對戰紀錄是科沃拉庫庫的唯一優勢，但上季主力陣容多已離隊，這優勢也不復存在了。如無意外，此戰勞馬鹿科應能中止對科沃拉庫庫的連敗，而勞馬鹿科本季讓分盤4過3，因此建議可大膽投注「讓分玩法-主勝」。

(中時新聞網)