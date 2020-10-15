扶輪社31日台北花博舉辦反毒天使訓練營，邀請鄭兆村、楊俊瀚、陳奎儒、陳傑、黃士峰與向俊賢等田徑好手擔任反毒大使。(中華田協提供)

為了讓青少年遠離毒品誘惑，扶輪社3522區預計在31日於台北市花博圓山花博舞蝶館舉辦反毒天使訓練營，邀請2017台北世大運奪金男子標槍好手鄭兆村、楊俊瀚、陳奎儒、陳傑、向俊賢與黃士峰等6位田徑好手擔任代言人，希望年輕朋友能夠勇敢向毒品Say No。

扶輪社3522地區總監梁榮洲表示，台灣目前使用毒品的年齡層逐年下降，最小可追溯至國小二年級，反毒滅毒刻不容緩，藉由透過這次舉辦訓練營，利用年輕人容易理解的方式來宣導反毒理念，避免因毒品滲入校園所引起的少年犯罪、毒品、霸凌事件等問題，更期許這些反毒天使在校園中能將反毒觀念融入日常之中，協助打造乾淨的校園學習環境，維護學生就學權益。

現場將邀請楊俊瀚、鄭兆村、陳傑、陳奎儒、向俊賢、黃士峰共6位2017年世大運奪牌好手，以反毒大使的身份帶領主動報名的300位國高中生一同出席講座擔任反毒天使支持校園反毒。

台北市副市長黃珊珊表示，防制新興毒品進入校園不僅僅是校方以及警方的義務，少年染毒問題逐年攀升，其中家長的角色也非常重要，共同協力讓毒品退出校園及家園，呼籲家長們多關心家中孩童，如有涉毒行為之可能必要時可尋求專業戒毒中心或社工諮詢。

台北市政府經查局中山分局刑事警務員林承緯強調，根據調查，會吸毒的民眾都是青少年時期因為好奇而開始接觸，進而衍伸出運毒與販毒等許多社會案件，因此，為了根絕毒品暴力就必須從根本做起，傳輸青少年正確觀念，不要因為一時好奇而自毀終身。

為了鼓勵踴躍報名於講座結束後除了頒發反毒天使的志工證書外，將致贈來現場參與活動的學生價值1800元最潮的反毒T恤、悠遊卡、及環保提袋，一般民眾現場參加反毒捐血活動亦可得到乙件反毒T恤，還有台北市警局哈雷機車展示與多項互動遊戲與民眾同樂

(中時 )