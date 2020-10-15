全球第三大與亞洲最大服飾公司迅銷（Fast Retailing Co.）表示，受新冠肺炎疫情重創，上年度獲利較前一年同期大減逾4成，但也看好本財年獲利將展現意外強勁的反彈。

與全球其他服飾公司一樣，新冠肺炎疫情亦對迅銷營運造成重大打擊，這場大流行病重創供應鏈、讓消費者無法外出並削弱消費支出。惟受惠於該公司充裕的現金，以及著眼於實用與休閒服飾，其營運表現仍然優於同業。

優衣庫母公司迅銷周四公布，上年度（截至8月31日）營收年減12.3%，為2.01兆日圓。營業利益年減42%，為1493.5億日圓，但優於市場預估的1370億日圓。淨利年減44.4%，為903.6億日圓。

以該集團公布的前三季淨利906.4億日圓估算，其第四財季淨損約為2.83億日圓，遠不及市場預期的淨利52.2億日圓。

此外，優衣庫國內業務全年營收下滑7.6%，海外業務全年營收衰退18%，不過該公司表示，由於門市重新開業，第四財季的國內同店銷售額已有所回升。

展望本財年，迅銷預期營收成長9.5%，為2.2兆日圓。營業利益估年增64%，為2450億日圓，超出市場預期的2350億日圓。全年淨利預估成長82.6%，為1650億日圓。

(時報資訊)