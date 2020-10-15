台灣達美樂近年業績穩健成長，2020年上半年營收年增逾1成、獲利年增近4成。看準「健康食尚」趨勢成形，今（15）日宣布推出全球首創、主打「3低3零」的「花椰餅皮披薩」，預期可帶動業績成長2成，全年營收可望維持雙位數成長。

台灣達美樂1989年來台設立首家分店，晶華(2707)集團2006年向私募基金收購所有股權，納為旗下全資子公司。台灣達美樂近年營運穩健成長，為穩健貢獻晶華獲利的小金雞，目前全台共157家門市，包括18家直營店及139家加盟店。

據晶華財報揭露，台灣達美樂目前實收資本額4096萬元，不含加盟的2019年營收7.57億元、年增1.07％，營益率自7.63％升至7.7％，稅後淨利0.59億元、年增達12.96％，每股盈餘（EPS）14.43元，優於前年12.77元。

雖然今年餐飲業營運遭逢新冠肺炎疫情衝擊，但台灣達美樂營運未受影響，2020年上半年稅後淨利4299萬元、年增達38.85％。總經理王天佐表示，達美樂以外帶為主，營運較不受疫情衝擊，且今年加強與外送平台業者合作，帶動上半年營收年增逾1成。

為提供消費者多元選擇，達美樂歷時1年半研發、試吃及改良，宣布推出全球首創的「花椰餅皮披薩」，選用營養價值豐富的白花椰菜米製成餅皮，熱量僅一般披薩餅皮的3分之1，具備低卡、低碳、低GI及0糖、0澱粉、0麩質等「3低3零」特性。

王天佐表示，從最新健康飲食報告趨勢中，可看出研發各式替代性食材已是近來最熱門議題。花椰菜米因具健康低卡特性，近來成為高檔西餐廳新寵，製成餅皮品嘗的口感綿密清爽，對愛好輕食或喜歡嘗鮮的消費族群具吸引力。

展望後市，王天佐表示，雖然今年因疫情影響而暫緩展店腳步，但達美樂整體業績仍維持穩健成長，預期推出「花椰餅皮披薩」新品可望帶動業績成長2成，全年營收可望維持雙位數成長，未來以每年新展10家店為目標。

(時報資訊)