台積電(2330)在上季法說會將公司全年營收上修逾2成。總裁魏哲家今(15)日表示，預計今年晶圓代工產業產值年增2成，台積電超越晶圓代工業水準，全年美元營收將成長3成。台積電先前已將今年資本支出預估上調達160億到170億美元之間；今表示全年資本支出約為170億美元，也將創新高。

台積電今舉行線上法說會，由總裁魏哲家、財務長暨發言人黃仁昭共同主持與說明。對於整體市況，總裁魏哲家指出，因疫情帶動數位轉移，加上智慧手機半導體內含量提高，今年半導體產值不含記憶體將成長5%，高於上次預估的持平或微幅成長；晶圓代工產業產值將年增2成，高於上次估的年增17~19%。台積電今年全年營收將優於晶圓代工產業，可望達年增3成，高於上次法說會調升預估的高於20%，也優於先前預估的年成長17到19%。

台積公司總裁魏哲家表示，台積電技術領先，並掌握5G與高效能運算成長商機，今年美元營收成長可望超越晶圓代工業水準，將達30%。

此外，台積電總裁魏哲家提到，雖然新台幣兌美元匯率升值，但台積電今年也達成長期平均毛利率要達到50%以上的目標。

台積電財務長黃仁昭表示，今年全年資本支出約170億美元，明年若是需求強勁，資本支出就會再增加。

台積電年初原估今年資本支出介於150億到160億美元，於第二季法說會時表示，因5G與HPC對先進製程需求強勁，加上投入3、2奈米研發，上修10億美元至160~170億美元，今日預估全年資本支出達170億美元，達預估值的高標。

財務長黃仁昭則表示，在智慧手機銷售成長帶動下，第4季營收將達124億至127億美元，再創新高，以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，成長幅度低於部分樂觀派外資的預期。公司則提出今年預估全年美元營收可年增3成，將再創新高。

(時報資訊)