台東縣瑞穗三民間地錨邊坡改善工程。（台鐵局提供）

鑒於全球氣候變遷加劇，極端氣候造成瞬間大雨、強降雨現象明顯增加，每逢暴雨沖刷鐵道就可能發生邊坡落石、土石流等狀況，台鐵局積極辦理高風險路段改善工程及預警工作。台鐵局表示，經檢測有17處不穩定邊坡需改善，10處今年陸續開通，預計2011年完工，其他7處將於2022年底前完工。

為降低邊坡災害潛勢及其鄰近鐵路受災風險，台鐵局已於2019年完成全線邊坡檢測（長度約553公里）。檢測結果，有17處有明顯或疑似不穩定的邊坡需改善，現已有10處陸續於今年度開工，目前正施工中，預計2021年竣工，其他7處辦理規劃設計中，預計2021年開工，2022年底前完工。

另針對其他25處無法以工程改善的邊坡，台鐵局將建置自動化邊坡告警系統，以人工智慧影像辨識方式，監控易致災或脆弱路段邊坡狀況，如有異狀，能立即發出警報通知列車；自動化告警系統現於林口線進行人工智慧影像辨識測試作業，已於9月底完成可靠度測試並開始進行設計作業，將於2021年起於全台25處進行安裝作業，2022年底前完工以提昇台鐵局行車安全。

(中時 )