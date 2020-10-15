第17屆國家品牌玉山獎得獎名單日前揭曉，日盛證券共獲頒5項大獎：財報優選系統-日盛財報模範生、股票健診系統獲頒「最佳產品類」獎；智能股利系統獲頒「最佳人氣品牌」獎；其中，股票健診系統、智能股利系統更勇奪「全國首獎」最高榮耀，表現十分亮眼。

日盛證券總經理黃進明表示，「國家品牌玉山獎」是國內最權威具全國公信力與指標性的優質傑出企業評選，日盛證券今年勇奪5大獎，代表持續創新成果獲評審高度肯定。

日盛證券為滿足投資人更多個人化的投資理財服務，長期在專業平台上創新，「智能股利系統」獲頒安「最佳人氣品牌獎」、「全國首獎」，主要功能在於使數位服務更貼近用戶生活，將存股族最需要的「股利預估試算」、「歷史已領股利」、「高殖利率優選」、「穩定發放優選」整合在一個專區，投資人只要點選即可過濾體質不佳的個股，讓自己存股存的安心且放心持有穩定現金流的個股。 「股票健診系統」獲頒「最佳產品獎」、「全國首獎」，主要從五大重要指標展現個股於基本面、產業面、技術面、市場面及籌碼面的健診評估，輕鬆了解個股的產業趨勢、近期支撐、壓力及整體的營收概況，及外資、投信在最近一周內的買賣超；協助投資人汰弱擇強，戰勝趨勢，猶如身邊有一位24小時在線的Super分析師。

「最佳產品獎：財報優選系統-日盛財報模範生」則是利用大數據分析，並且透過精密的運算與加權綜合評分，只要按下一個鍵就可得到財報分數，依照各項財報分數高低進行排名，以「分數」的方式提供投資人參考，讓投資變得簡單清楚。

黃進明指出，隨第三季財報即將公佈，投資人可善用「日盛Online」財報模範生功能找出財報總分高的優質個股；為協助投資人能夠更清楚認識「日盛Online」APP財報模範生的功能，日盛證券全台各分公司正舉辦推廣智能平台免費教學講座，可參考日盛證券官網或洽詢全台各分公司。

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