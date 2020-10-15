全聯旗下甜點品牌We Sweet聯名再一發！15日宣布首度攜手瑞士百年經典品牌TOBLERONE瑞士三角巧克力，推出6款獨家聯名甜點，10/16起首波先推出4款，包括巧克力邦特蛋糕、巧克力拿破崙捲、巧克力雪藏蛋糕、巧克力香緹蛋糕捲；10/30再推出巧克力榛果布丁、巧克力布蕾派。全聯並強調，這也是TOBLERONE第一次與通路合作，可望再掀起話題！

據全聯介紹，榮登2020年十大巧克力品牌之一的TOBLERONE瑞士三角巧克力，自1908年在瑞士誕生至今已超越112年，品牌創立時，是當時第一個含餡巧克力、第一個三角形的巧克力，更是瑞士家喻戶曉的巧克力第一品牌，暢銷全球超過120個國家。值得一提的是，全世界每一塊瑞士三角巧克力都生產於瑞士伯恩市，帶給消費者最原始純正的瑞士風味。

全聯指出，全聯We Sweet此次與TOBLERONE瑞士三角巧克力獨家合作，強強攜手將經典的TOBLERONE瑞士三角巧克力，打造成多款網美系巧克力甜點，將於10/16～11/19在全台超過千間門市同步販售；同時，全聯也祭出TOBLERONE瑞士三角巧克力特價優惠，買指定商品還有機會把TOBLERONE巨型抱枕帶回家。

在商品特色方面，據全聯介紹，首波推出的4款聯名甜點，其中「巧克力雪藏蛋糕」是將濃醇的瑞士三角巧克力融入蛋糕體，並結合杏仁顆粒，有著濃醇的香氣，搭配堅果香脆口感；「巧克力香緹蛋糕捲」則把象徵瑞士的馬特洪峰放大，三角獨特造型蛋糕捲，巧克力淋醬裹著杏仁，戚風蛋糕軟Q濕潤，加上奶油特調的巧克力香緹，有多層次口感。

另外，「巧克力拿破崙捲」則是以瑞士三角巧克力製成的巧克力湯種蛋糕，包覆酥脆千層派皮，內餡還有瑞士三角巧克力碎塊；「巧克力邦特蛋糕」除了以瑞士三角巧克力製成的巧克力慕斯外，再淋上生巧克力醬，中間還有迷你的TOBLERONE巧克力妝點，造型吸睛。

此外，全聯第二波將於10/30推出「巧克力布蕾派」，以瑞士三角巧克力製成濃厚甘納許，香酥巧克力派皮鋪上奶香滑順的巧克力布蕾，份量適合與親朋好友一起共享；「巧克力榛果布丁」則是以細緻的布丁搭配特製榛果鮮奶油，加上苦甜的巧克力山峰蛋糕，並點綴瑞士三角巧克力碎粒。

除了聯名甜點外，全聯指出，10/16～11/19也推出TOBLERONE瑞士三角黑/牛奶巧克力，單袋特價129元，任2袋特價229元；另外還加碼雙重優惠，第一重是買TOBLERONE全系列商品任一件，加購We Sweet麵包/甜點任一件，現折10元；第二重是登錄再抽TOBLERONE巨型抱枕。

(工商 )