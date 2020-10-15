從礦山開採、砂石船隊運送、專用碼頭卸貨，料源一條龍讓成本大降；國產建材實業(2504)15日指出，今年第二季的毛利率已創歷年新高，在採取高端混凝土的「擇優出貨策略」營運與營利效益日愈奏效、擴大，以及下半年進入傳統旺季下，預期下半年的毛利還有提升空間，本業預拌混凝土的銷售金額，可望創歷史新高。

國產統計，今年1-9月，「預拌混凝土本業」銷售金額達103.7億元，創歷年新高，較去年同期的89.22億元，成長16.23%。

因砂石成本佔混凝土生產成本的45%，為確保砂石品質與料源之穩定供應，國產指出，已投資近百億元，包含台北港三個專用碼頭、六艘三萬噸級砂石專用船、投資大陸褔建礦山，締造一條龍之作業模式。

對第四季到明年的預拌混凝土產業景氣樂觀，國產指出，主要是因，房建市場熱絡、台商回流建廠持續擴大，轉單及群聚效應的帶動，廠房擴建需求強勁、危老都更建案釋出、前瞻計劃加碼，公共建設延續進行、原物料調漲的預期心理。五股熱潮造成混凝土訂單不斷湧入，而這些熱潮，現在僅是起步而已，將會延續一段時間。

國產今年第二季財報顯示毛利率已達17.8%，國產指出，依往例，下半年業績將優於上半年，尤其第四季是每年傳統最旺的一季，因此預期，今年業績將創歷年新高。

明年持續看好，「南港廠」的開發，將締造資產的大幅增值。國產指出，基地6,660坪自辦都更，將分回約4,000坪建地，初估可興建約40,000坪商辦建物與620個車位，預估今年底可取得建照。

(工商 )