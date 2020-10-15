為協助企業延攬國外優秀專業人才，以增進我國社會及經濟發展，提升國內產業競爭力，勞動部積極推動多元及便捷的工作許可申辦管道，除了可以郵寄或親自送件提出申請外，雇主亦可透過線上申辦的方式，全天24小時辦理，不受時間及區域限制，以迅速聘僱外國專業人才。

因應數位資訊化時代及雇主聘僱國外優秀人才的需求，勞動部為提供國內雇主更暢通的申辦管道，並加速行政審查效率，現已全面開放外國專業人員工作許可線上申辦服務，雇主無論申請外國專業人員或外國特定專業人才，均可以利用勞動部勞動力發展署「外國專業人員工作許可申辦網」（https://ezwp.wda.gov.tw）24小時線上申請送件並繳納審查費用。

勞動部表示，雇主以工商（機關、組織或團體）憑證及自然人憑證申請帳號後，於申辦系統登打資料、傳輸應備文件及繳納審查費用後，即可輕鬆完成申辦程序。繳納審查費用亦提供郵政劃撥、E政府平台、ATM、台灣Pay等多元管道，雇主可以自行選擇繳費方式。

此外，申辦網站另有提供線上通知案件審核結果及申請進度查詢等功能，雇主不用出門，無論身在何處，都能隨時輕鬆一指申辦案件並掌握案件進度。線上申辦的案件，若文件皆齊備且雇主及外國人資格皆符合法定資格條件，最多7個工作天即能完成審查程序，讓申請更有效率，歡迎雇主多加利用。

勞動部提醒，一般外國專業人員在臺工作及外國專業人才延攬及僱用的相關法令規定、申請書表及審查作業手冊等申請所需的資訊，都公告於外國人在臺工作服務網（https://ezworktaiwan.wda.gov.tw），民眾如果有任何疑問，可至該網站查詢了解相關資訊，或直接撥打諮詢專線（02）8995-6000，將由專人提供服務及協助。

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