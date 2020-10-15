桃園市今（15）日上午舉辦109年「營造好YOUNG職安文化觀摩會」。勞動部職業安全衛生署長鄒子廉表示，勞動部持續強化勞工安全，以人人享有安全衛生的工作環境為願景，目前正推動全國職場330減災策略，希望今年年底達到減災30％的目標。

依據今年8月的統計資料，桃園目前的勞動力人數約111萬人，從事營造業人數約7.9萬人，這次觀摩會邀請專業施工人員進行四項高風險作業演練，包括施工架組拆演練、系統式模板支撐組拆演練、大型起重機吊掛演練及局限空間標準作業演練，希望透過觀摩會讓營造業從業人員了解工安管理上可能面臨的挑戰，進一步打造以人為本的工安環境。感謝現場將近300位營造業從業人員的參與，期許大家共同建立職安文化，讓營造業從業人員獲得更大的保障。

鄒子廉指出，桃園積極推動各項公共建設，不但營造業蓬勃發展，也創造更多的工作機會。由於營造業在各國都是職災偏高的行業，為了提升營造業職場安全環境，降低職業災害，桃園市府舉辦職安文化觀摩會宣導職業安全的重要性，讓從業人員可以互相交流各種防災重點，感謝勞檢處同仁辛苦守護勞工安全的決心，也希望所有營造同業落實施工環境的安全衛生管理，打造優質安全的工作環境。

近年來桃園市府積極參與勞動部公共工程金安獎，鄒子廉也稱讚，今年獲得1個優勝、2個佳作的好成績，證明市府工程團隊推動職業安全的成果，也創造「建設最優質、營造最安全」的良好形象。

桃園市市長鄭文燦表示，前瞻基礎建設計畫啟動後，帶來台商回流、廠房興建速度加快，且民間住宅市場復甦等因素，造成目前營造業有缺工的狀況，但是營造業的工安不能因為缺工而打折扣，必須讓從業人員得到最大的保障。目前市府推動全市勞動檢查的落實度相當高，督促業者達到法律規定的標準，改善職業安全及勞動條件，也確保營造業從業人員願意在這個行業繼續努力，期許將來營造工地環境能大幅改善，讓意外的頻率可以降低，也讓公共建設的品質越來越好。除了本次的職安演練觀摩會，未來也將舉辦下水道工程作業安全演練，希望減少職業災害發生，建立安全的勞動環境。

(工商 )