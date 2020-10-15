3年前男子程宇以外拍為由，誘騙梁姓前女友的閨蜜陳姓女模到台北市某廢棄大樓地下室，性侵陳女後以背帶勒死她，一審將他判處無期徒刑，二審認為他的犯罪不是公政公約「最嚴重罪行」仍判無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

程宇在2017年3月1日誘騙陳姓女子加以性侵後以背帶勒死她，再用外套蓋住屍體掩人耳目，他與女友梁姓女子同遊台中，持陳女信用卡消費，爽住五星級飯店，遭逮後還嫁禍給梁女，企圖減輕罪行。

前年士林地方法院認為，程宇為洩慾計畫性侵，並未想要殺人，是因死者驚聲尖叫，擔心事跡敗露，趁死者穿回衣褲時，臨時起意將她勒斃，手段並非特別殘暴，窮凶極惡，未達罪無可逭地步，將程宇判處無期徒刑。

台灣高等法院認為程宇性侵殺人的罪行，與公政公約所指之「最嚴重罪行」不符合，原判決僅量處該罪次重之法定刑無期徒刑，並褫奪公權終身，尚難認有何違法或不當，駁回檢察官、程宇的上訴，最高法院維持高院判決定讞。

程宇除被控殺人罪外，他另因違反性侵害犯罪防治法、行使偽造信用卡等罪遭追加起訴，法院將他依違反性侵害犯罪防治法判刑40天、得易科罰金4萬，使偽造信用卡罪判決有期徒刑8月、侵占罪判決有期徒刑4月、得易科罰金12萬定讞。

(中時 )