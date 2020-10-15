前總統陳水扁說：「台灣不能只有一種聲音，他任內沒有關新聞台。」接獲爆料「中天新聞台關定了」的國民黨革實院長羅智強，今在臉書留言「這是我聽過，陳水扁說的最好的一句話。」他不以人廢言，為這一句話，要給陳水扁一個讚，而這也是，他第一次給陳水扁讚！

羅智強說，他也要回頭問蘇貞昌，「你都可以讓NCC主委被請辭了，現在不要再跟我們說你沒有干涉NCC的五四三；如果中天新聞台被關，你就是共犯。」

羅智強強調，他要問三遍蘇貞昌「陳水扁的話，你聽進去了嗎？蘇貞昌，你要在你任內讓新聞台被關掉，成為扼殺新聞自由的民主屠夫嗎？」

羅智強上午發了這則文，到下午就有近4萬人按讚、近1300人留言，還被分享850多次。有網友說「如果中天真的被關台，台灣真走向獨裁了」。

「憑什關中天，三粒先關吧」、「該收的是三立沒錯，還有年代的 XXX ，這個女人該下主播台」、「先關綠媒」、「他們只要是不順他們意的新聞台，就是假新聞」。

(中時 )