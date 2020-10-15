大陸晶圓龍頭「中芯國際」(SMIC)上周遭美國實施出口管制，但其實目前中芯面對「出口管制」，並非如華為被列入「實體清單」，兩者制裁嚴重程度不同，即部份美企設備取得可能受限，但既有的設備將會持續得到維護及更換零件，而新的設備是否得以供貨就不一定了。

根據《經濟觀察報》報導，一位來自美國的中芯國際供應商員工受訪表示，目前已經出售給中芯的設備並沒有被禁運，因此只要經過總公司批准，這些設備就可以進行進廠維護及更換零件，但新的設備是否能供貨給中芯，總公司仍在評估。

這名員工表示，美國政府並未公布關於限制中芯國際的相關文件，而是商務部工業和安全局（BIS）直接發函給美國各大供應商。針對該出口限制，中芯國際已公告指出，基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不准確性，對於公司未來的生產經營可能會產生重要不利影響。由此來看，中芯國際的現有產線是可以維持的，只是產能無法擴張。

這名員工並強調，目前中芯的禁令在短期內還看不到，大陸IC設計商的影響，長期來看,若目前的狀態一直持續，隨著下游市場對晶片的需求增加，代工廠卻無法擴大產能，產能缺口會越來越大，會讓大陸晶片廠商的發展造成阻礙，大型IC設計商或許會尋求海外產能，中小IC設計商則會很難拿到晶片。

報導指出，與華為俗稱「黑名單」的實體清單（Entity List）不同，美國對中芯的限制，僅只於特定美企的產品供貨中芯時，須得到美國政府同意，不過中芯仍對外表示，美國的限制不能排除「重要不利影響」的可能性。

與華為被限制採購晶片的事件不同，中芯國際本次受到限制，影響面主要在其供應鏈上，尤其中芯國際的客戶，涵蓋了很多大陸IC設計公司。根據IC Insights公布的2018年純晶圓代工行業大陸市場銷售額排名，中芯國際佔大陸純晶圓代工市場份額的18%。

(中時新聞網)